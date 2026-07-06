घर के कुबेर कॉर्नर में रखें इनमें में कोई भी 1 चीज, जमकर बरसेगा धन

वास्तु शास्त्र में घर की उत्तर दिशा बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। हिन्दू धर्म में कुबेर देव को धन का देवता माना जाता है।
घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। इस स्थान को कुबेर कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि कुबेर कॉर्नर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं-
अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अपने घर की उत्तर दिशा में फिश एक्वेरियम रखें। घर में फिश एक्वेरियम रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है साथ ही धन से जुड़ी दिक्कतें भी कम होने लगती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तिजोरी या फिर लॉकर इस तरह रखना चाहिए कि उसका दरवाजा उत्तर की दिशा की ओर खुले। आपको कोशिश करनी चाहिए कि तिजोरी या पैसों की अलमारी दक्षिण की दिशा में रखी जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उत्तर की दिशा में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का निवास माना गया है।
घर की उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे रुपये-पैसों से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।
वास्तु के अनुसार, घर में पानी का फव्वारा रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसे उत्तर दिशा में रखें। पानी का फव्वारा रखने से घर में एनर्जी को बैलेंस करने मे मदद मिलती है। बस ध्यान रखें फव्वारे का पानी साफ व बेहता रहे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है।
हमेशा ध्यान रखें उत्तर की दिशा में किसी भी तरह का कूड़ा इकट्ठा न हो। घर के हर कमरे को हमेशा साफ-सुथरा ही रखना चाहिए। ऐसा न करने पर नेगेटिविटी बढ़ती है। घर में क्लेश का माहौल बनता है।
घर की उत्तर दिशा में आपको आईना रखना चाहिए। इस दिशा में दर्पण रखना शुभ माना जाता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।