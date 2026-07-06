घर के कुबेर कॉर्नर में रखें इनमें में कोई भी 1 चीज, जमकर बरसेगा धन

तिजोरी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तिजोरी या फिर लॉकर इस तरह रखना चाहिए कि उसका दरवाजा उत्तर की दिशा की ओर खुले। आपको कोशिश करनी चाहिए कि तिजोरी या पैसों की अलमारी दक्षिण की दिशा में रखी जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उत्तर की दिशा में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का निवास माना गया है।