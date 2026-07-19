Vastu Tips: घर की छत पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें नुकसान और सही नियम

घर की छत पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं?

मनी प्लांट ना सिर्फ घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके कई फायदे भी होते हैं। हालांकि इसके लिए इसे सही जगह पर लगाना काफी मायने रखता है। डेकॉर के लिए लोग इसे घर की छतों पर भी लगा लेते हैं लेकिन क्या ऐसा करना सही है? वास्तु के अनुसार इसे खुली छत पर लगाने से बचना चाहिए। जानिए मनी प्लांट से जुड़े कुछ नियम।