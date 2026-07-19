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Vastu Tips: घर की छत पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें नुकसान और सही नियम

Money Plant on Tarrace Vastu Tips in Hindi: लोग डेकॉर के लिए मनी प्लांट को घर की छत पर भी लगा लेते हैं लेकिन क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये तरीका सही है? जानें क्या घर की छत पर मनी प्लांट लगाना सही होता है या गलत? इसी के साथ जानिए मनी प्लांट से जुड़े वास्तु के नियमों के बारे में।

Garima SinghJul 19, 2026 10:24 am IST
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घर की छत पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं?

मनी प्लांट ना सिर्फ घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके कई फायदे भी होते हैं। हालांकि इसके लिए इसे सही जगह पर लगाना काफी मायने रखता है। डेकॉर के लिए लोग इसे घर की छतों पर भी लगा लेते हैं लेकिन क्या ऐसा करना सही है? वास्तु के अनुसार इसे खुली छत पर लगाने से बचना चाहिए। जानिए मनी प्लांट से जुड़े कुछ नियम।

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धूप से खराब होंगे पत्ते

खुली छत पर तेज धूप और गर्म हवा की वजह से मनी प्लांट के पत्ते आसानी से सूख सकते हैं। वास्तु मान्यता के अनुसार सूखता हुआ मनी प्लांट आर्थिक परेशानियां ला सकता है। ऐसे में घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी।

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मनी प्लांट लगाने की सही दिशा

वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को सही दिशा में लगाने से ये घर में अच्छी एनर्जी ले आता है। नियम के हिसाब से इस प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर लगाना ही बेहतर होता है। वास्तु की दुनिया में इस दिशा को सुख-समृद्धि से जुड़ा बताया जाता है। ऐसे ये दिशा मनी प्लांट के लिए बेहतर होती है।

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ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए मनी प्लांट की बेल

मनी प्लांट को लेकर एक वास्तु नियम ये भी है कि इसकी बेल जमीन पर नहीं आनी चाहिए। जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे शुभ मानते हैं। इसी लिए इसे स्टैंड वगैरह का सहारा देना सही होता है। छत पर लगाने से ये रेलिंग को पकड़ते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगेगा।

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लोगों की नजर से रखें मनी प्लांट को दूर

वास्तु मान्यता है कि मनी प्लांट पर बाहरी लोगों की नजर बार-बार नहीं पड़नी चाहिए। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां ये सुरक्षित रहे। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और बरकत भी खूब होती है।

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घर में इस जगह लगा सकते हैं मनी प्लांट

मनी प्लांट को आप घर के अंदर, बालकनी या फिर किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पर इसे अच्छी हल्की रोशनी मिलती रहे। इसे साफ मिट्टी के गमले में ही लगाएं।

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ऐसे करें मनी प्लांट की देखभाल

अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते सूखे या फिर पीले पड़ गए हैं तो उसे तुरंत ही हटा दें। समय-समय पर इसे पानी देते रहें। इसे साफ रखें और कोशिश करें कि इसकी बेल हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ती रहें।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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