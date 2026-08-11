Vastu Tips: घर में 1 से ज्यादा मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सही नियम

कितने मनी प्लांट होते हैं शुभ?

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को मनी मैग्नेट के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि घर में इसे लगाने से मनी फ्लो बढ़ता है। कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि क्या घर में एक से ज्यादा मनी प्लांट लगाया जा सकता है या नहीं? शास्त्र के अनुसार ये कितने होने चाहिए या नहीं से भी ज्यादा जरूरी है कि इन्हें सही दिशा और सही तरीके से लगाया जाए।