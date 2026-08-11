Vastu Tips: घर में 1 से ज्यादा मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सही नियम

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को मनी मैग्नेट के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि घर में इसे लगाने से मनी फ्लो बढ़ता है। कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि क्या घर में एक से ज्यादा मनी प्लांट लगाया जा सकता है या नहीं? शास्त्र के अनुसार ये कितने होने चाहिए या नहीं से भी ज्यादा जरूरी है कि इन्हें सही दिशा और सही तरीके से लगाया जाए।
शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को अपने ही मन से कहीं भी नहीं लगा देना चाहिए। लोग डेकॉर के नाम पर इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही दिशा के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
आप घर में चाहे एक मनी प्लांट लगाएं या फिर दो या इससे भी ज्यादा। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि इसकी बेल हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ें। इसे आप दीवार या फिर किसी लकड़ी की मदद से ऊपर की ओर चढ़ा सकती हैं। दरअसल वास्तु शास्त्र में बेल का जमीन पर फैलना सही नहीं माना जाता है।
अक्सर लोग पेड़-पौधों की सूखी पत्तियों को हटाते नहीं हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें तुरंत हटा देना ही सही होता है। सूखे और खराब पौधों को घर में रखना वास्तुशास्त्र के लिहाज से सही नहीं माना जाता है।
ऐसा कई बार होता है कि लोग अक्सर मनी प्लांट की एक डाल तोड़कर ले जाते हैं ताकि नया पौधा लगाया जा सके। ऐसा ना करने दें और ना ही खुद कहीं से तोड़कर मनी प्लांट लाएं। वास्तुशास्त्र में ये तरीका सही नहीं माना जाता है।
मनी प्लांट को किसी मिट्टी के गमले में लगाएं। नहीं तो आप इसे कांच की बोतल में भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दें कि किसी टूटे, गंदे या फिर प्लास्टिक के गमले में इसे ना रखें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।