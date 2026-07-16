Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें लगाने की दिशा और तरीका

मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं?

वास्तु के अनुसार, कुछ पौधों को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जबकि कुछ पौधों को मेनगेट पर लगाने की मनाही होती है। वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को धन, संपदा, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या ऑफिस में लगाना लाभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार, आर्थिक उन्नति और सफलता के लिए मनी प्लांट का सही दिशा और सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि क्या मनी प्लांट को घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं या नहीं।