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Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं? जानें लगाने की दिशा और तरीका

Vastu Tips for money plant in hindi: अक्सर आपने लोगों के घरों में मनी प्लांट का पौधा देखा होगा। मनी प्लांट को शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनी प्लांट को मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए या नहीं। जानें मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियम।

Saumya TiwariJul 16, 2026 01:31 pm IST
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मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाना चाहिए या नहीं?

वास्तु के अनुसार, कुछ पौधों को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जबकि कुछ पौधों को मेनगेट पर लगाने की मनाही होती है। वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को धन, संपदा, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या ऑफिस में लगाना लाभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार, आर्थिक उन्नति और सफलता के लिए मनी प्लांट का सही दिशा और सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि क्या मनी प्लांट को घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं या नहीं।

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मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाने के लाभ

हां, आप घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट को मुख्य द्वार पर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। मुख्य द्वार पर लगा मनी प्लांट घर में धन-धान्य भी बढ़ाता है। हालांकि ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के ठीक सामने मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। इसे गेट के बगल या दीवार के सहारे रखें ताकि आने-जाने में किसी तरह की बाधा नहीं हो।

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मनी प्लांट लगाने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट को घर की उत्तर या दक्षिण-पूर्ण दिशा (आग्नेय कोण) में लगाना शुभ होता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, तो इसे वहां पर लगाना अच्छा माना जाता है। अगर मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर नहीं है तो उत्तर दिशा वाली बालकनी, दरवाजे या खिड़की के पास इसे रखा जा सकता है। मान्यता है कि इस दिशा में मनी प्लांट को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत होती है।

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बेल की दिशा का रखें ध्यान

मनी प्लांट को लगाते समय बेल की दिशा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट पौधे की बेल हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। इसके लिए पौधे को किसी चीज का सपोर्ट दे सकते हैं। बेल का नीचे लटकना या जमीन पर गिरना नकारात्मक फल प्रदान करने वाले माना जाता है, कहते हैं कि इससे धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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मुरझाए हुए मनी प्लांट को नहीं लगाएं

वास्तु के अनुसार, कभी सूखा या मुरझाया हुआ मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। अगर मनी प्लांट सूख जाए तो इसे फौरन हटा देना चाहिए। मान्यता है कि सूखा हुआ मनी प्लांट धन की स्थिति में खराब प्रभाव डालता है और धन हानि हो सकती है।

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किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट

मनी प्लांट के पौधे को घर की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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