Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रख सकते हैं या नहीं? जानें नुकसान और मान्यता

कई लोग डेकॉर के लिए अपने फ्रिज पर मनी प्लांट रख देते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। वैसे तो मनी प्लांट घर में बरकत लाता है लेकिन मान्यता है कि इसे फ्रिज पर रखने से इसका पॉजिटिव असर कम होता है और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है।
वास्तु के नियम के अनुसार फ्रिज और मनी प्लांट की ऊर्जा एक-दूसरे से काफी अलग मानी जाती है। फ्रिज अग्नि तत्व का प्रतीक है वहीं मनी प्लांट नेचर का है। ऐसे में दोनों को साथ रखना सही नहीं माना जाता है।
मान्यता है कि अगर आप फ्रिज पर मनी प्लांट रखेंगे तो इससे आर्थिक स्थिति पर गलत असर पड़ेगा। मनी प्लांट को पैसों और बरकत के पौधे के रूप में देखा जाता है। इसे फ्रिज पर रखा जाएगा तो फालतू के खर्चे बढ़ेंगे।
वास्तु मान्यता है कि फ्रिज पर रखा हुआ मनी प्लांट रिश्तों पर बुरा असर डालेगा। ऐसे में फ्रिज पर इसे रखने से बचना चाहिए। अगर आप इसे किचन में रखना ही चाहते हैं तो इसके लिए किसी दूसरी जगह का चुनाव करना सही होगा।
वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि जब घर के दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में मनी प्लांट को रखा जाता है तो ये काफी अच्छा होता है। इस दिशा में किसी स्टैंड पर इसे रख दें ताकि इसकी बेल जमीन पर ना जाए।
कोशिश करें कि मनी प्लांट हमेशा हरा-भरा ही रहे। अगर इसकी पत्तियां सूखे तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। साथ ही इस प्लांट को माइक्रोवेव या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर रखने से बचें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।