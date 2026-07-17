Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रख सकते हैं या नहीं? जानें नुकसान और मान्यता

क्या फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट रखना सही है?

कई लोग डेकॉर के लिए अपने फ्रिज पर मनी प्लांट रख देते हैं। हालांकि वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। वैसे तो मनी प्लांट घर में बरकत लाता है लेकिन मान्यता है कि इसे फ्रिज पर रखने से इसका पॉजिटिव असर कम होता है और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है।