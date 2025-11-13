Hindustan Hindi News
Vastu Tips for Money: जेब में नहीं टिकता पैसा, तो ये 4 वास्तु टिप्स आएंगे काम

Vastu Tips for Money: पैसा हर व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन कई बार पैसा टिकता नहीं है। जैसे ही पैसा हाथ में आए, तो किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते हैं। इससे हर इंसान जूझता है। इसका एक कारण घर का वास्तु दोष भी हो सकता है।

Dheeraj PalThu, 13 Nov 2025 02:45 PM
वास्तु उपाय

मानयतानुसार, वास्तु के कुछ दोषों की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जिस वजह से उनकी कृपा घर में टिक नहीं पाती। इससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पैसा टिकना चाहते हैं, तो आपको वास्तु के कुछ उपाय आजमाने होंगे। इन्हें अपनाकर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर दिशा का खास ख्याल

अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या फिर पैसा टिक नहीं पाता है, तो आपको घर के उत्तर दिशा का खास ख्याल रखना होगा। क्योंकि वास्तु में इस दिशा का खास महत्व होता है। इस दिशा को धन का द्वार माना जाता है। इसलिए इस दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि घर में मौजूद गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है।

कुबेर की तस्वीर

मान्यतानुसार, जिस घर में गंदगी होती है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। आप घर की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। इससे घर के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न

घर का मुख्य द्वार का वास्तु में खास महत्व होता है। क्योंकि ऊर्जा यहीं से प्रवेश करती है। ऐसे में इसे हमेशा साफ-सुथरा और सुंदर रखना चहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और हर शुक्रवार को गंगाजल छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

मकड़ी का जाले हटाएं

अगर आप आर्थिक स्थित मजबूत करना चाहते हैं, तो वास्तु के मुताबिक घर में कहीं भी मकड़ी के जाले हों, तो उसे साफ कर दें। क्योंकि इसे धन के आगमन में बाधा खड़ी करने वाला माना जाता है।

तिजोरी रखने की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, घर की तिजोरी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखना शुभ माना जाता है। तिजोरी के अंदर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र या चांदी का सिक्का रखें। यह उपाय धन को स्थिर रखता है और अचानक होने वाले खर्चो से बचाता है।

मां लक्ष्मी को कमल का फूल करें अर्पित

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करने से धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

