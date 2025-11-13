Vastu Tips for Money: जेब में नहीं टिकता पैसा, तो ये 4 वास्तु टिप्स आएंगे काम

वास्तु उपाय

मानयतानुसार, वास्तु के कुछ दोषों की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जिस वजह से उनकी कृपा घर में टिक नहीं पाती। इससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप पैसा टिकना चाहते हैं, तो आपको वास्तु के कुछ उपाय आजमाने होंगे। इन्हें अपनाकर वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है।