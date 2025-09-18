Vastu Tips for Kitchen: किचन में करें ये बदलाव, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा घर

ऐसे में जब जब रसोईघर में अग्नि तत्व संतुलित होता है, तो इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साथ ही जिस घर में किचन वास्तु के अनुसार होता है या उसमें रखी वस्तुएं वास्तु के मुताबिक हों, तो वहां परिवार के सदस्यों में सुख-शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है।
यदि किचन को गलत तरीके से डिजाइन किया गया हो या चीजें वास्तु के मुताबिक न रखी गई हो, तो यह धन हानि, कलह-क्लेश और परेशानियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए रसोईघर से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण को रसोईघर के लिए सबसे शुभ माना जाता है। घर की पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच के क्षेत्र को आग्नेय कोण कहते हैं। क्योंकि यह दिशा मंगल और अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। इस दिशा में रसोईघर होने से घर में सुख-समृद्धि तो बनी ही रहती है। साथ ही घर के लोग भी सेहतमंद रहते हैं। किचन के लिए दूसरा सबसे अच्छी जगह उत्तर-पश्चिम दिशा है। इस दिशा का स्वामी चंद्रमा है, जो अग्नि का ग्रह है।
वहीं, वास्तु के मुताबिक किचन के लिए लाल, नारंगी और पीला रंग शुभ होता है। क्योंकि ये रंग अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। गैस स्टोव का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। यह रसोई के दक्षिण-पूर्व कोने में होना चाहिए ताकि खाना बनाते समय रसोइया का मुख पूर्व दिशा की ओर हो।
ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और परिवार का कल्याण सुनिश्चित होता है। रसोई को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। यह सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है।
यदि किचन अव्यवस्थित या अस्त-व्यस्त रहता है, तो यह मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकती है। इन नियमों का पालन करके आप सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैला सकते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।