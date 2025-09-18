Vastu Tips for Kitchen: किचन में करें ये बदलाव, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा घर

किचन की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण को रसोईघर के लिए सबसे शुभ माना जाता है। घर की पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच के क्षेत्र को आग्नेय कोण कहते हैं। क्योंकि यह दिशा मंगल और अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। इस दिशा में रसोईघर होने से घर में सुख-समृद्धि तो बनी ही रहती है। साथ ही घर के लोग भी सेहतमंद रहते हैं। किचन के लिए दूसरा सबसे अच्छी जगह उत्तर-पश्चिम दिशा है। इस दिशा का स्वामी चंद्रमा है, जो अग्नि का ग्रह है।