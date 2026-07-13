Vastu Tips: नौकरी में बार-बार आ रही दिक्कतें, राहत देंगे वास्तु के ये 5 उपाय

कई बार लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी नौकरी में मनचाहे परिणाम हासिल नहीं होते हैं। इस स्थिति में उनकी क्षमता और योग्यता पर सवाल उठने लगते हैं। बार-बार नौकरी में आ रही दिक्कतें और अड़चनों का एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। अगर आप भी इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। वास्तु शास्त्र में नौकरी से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। जानें नौकरी से जुड़ी परेशानी दूर करने के वास्तु उपाय।
वास्तु के अनुसार, पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ सफलता का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नौकरी से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ऑफिस में अपने स्थान पर पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। आप ऑफिस टेबल पर पीले रंग की वस्तुएं भी रंग सकते हैं।
वास्तु के अनुसार, घर में उत्तर दिशा में एक पीतल की छोटी सी गदा रखें। घर की पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लगाएं और पश्चिम दिशा में एक वरुण देव का चित्र लगाना लाभकारी होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से नौकरी में आ रही अड़चनें खत्म होती है और नौकरी में जल्दी प्रमोशन मिलता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के बाहर रात को मिट्टी के बर्तन में सतनाजा रखें। उसे सुबह को पक्षियों को डाल दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से नौकरी में मनचाहा प्रमोशन या तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिलती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ दिन लगातार पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करना भी लाभकारी होता है। सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने और उन्हें कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करने से नौकरी की दिक्कतें खत्म होती हैं और मनचाही नौकरी मिलने के योग बनते हैं।
वास्तु के अनुसार, ऑफिस जाते समय प्रतिदिन जेब में एक लौंग एवं काली मिर्च डालकर जाएं। शुक्रवार को खीर बनाकर बांटें। अगर कोई समस्या नहीं हो, तो जहां आप बैठते है, वहां सामने दीवार आदि पर एक केसर से स्वस्तिक बनाएं, यह आपको बहुत सकारात्मकता प्रदान करेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।