वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में मंदिर रखने के सही दिशा और स्थान का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपके घर पर कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी।
वास्तु के मुताबिक मंदिर को स्थापित करने के लिए सबसे शुभ जगह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा है। यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। आप जब किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं, तो आपका मुंह ईस्ट दिशा में होना चाहिए। अगर आप ईस्ट दिशा में मुंह नहीं रख सकते हैं, तो वेस्ट दिशा भी शुभ है।
कई लोग मंदिर को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा वह बैठ के पूजा करने के चक्कर में करते हैं। जबकि वास्तु के हिसाब से मंदिर को इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि भगवान के पैर और आपकी छाती का लेवल बराबर हो। ऐसा इस लिए क्योंकि भगवान सबसे ऊपर हैं और उन्हें आप किसी भी तरह से अपने से नीचे आसन नहीं दे सकती हैं।
कई लोग तरह-तहर की धातुओं के मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रख देते हैं। भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। लकड़ी घर में गुड लक लाने का प्रतीक होती है। अगर आप संगमरमर के मंदिर में भगवान को रखना चाहती हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि संगमरमर से भी घर सुख और शांति आती हैं।
कई लोग जिस कमरे में उठते, बैठते और लेटते हैं उसी कमरे में वह मंदिर भी बना लेते हैं। मगर, वास्तु के हिसाब से यह गलत है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको मंदिर को पार्टीशन के साथ रखना चाहिए। वहीं घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में रखना चाहिए।
ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप मंदिर स्थापित कर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ-सुथरी रहनी चाहिए। वहीं,मंदिर के कमरे की दीवार पीले, हरे या फिर हल्के गुलाबी रंग की होनी चाहिए। ध्यान रखें कि दीवार एक ही रंग की हो।
कई लोग घर के मृतक सदस्य की तस्वीर को भगवान के मंदिर में या उसके आस-पास रख देतें हैं और भगवान की पूजा के साथ-साथ उनकी पूजा भी करने लगते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा करना गलत है। वास्तु के हिसाब से अगर आप तस्वीर को रखना ही चाहती हैं तो आपको भगवान के मंदिर के लेवल से नीचे स्थान पर तस्वीर को रखना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।