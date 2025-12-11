दिशा

वास्तु के मुताबिक मंदिर को स्थापित करने के लिए सबसे शुभ जगह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा है। यह दिशा भगवान के मंदिर को रखने के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। आप जब किसी प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं, तो आपका मुंह ईस्ट दिशा में होना चाहिए। अगर आप ईस्ट दिशा में मुंह नहीं रख सकते हैं, तो वेस्ट दिशा भी शुभ है।