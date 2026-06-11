Vastu Tips: घर में इन 6 बातों का रखें खास ध्यान, वरना मुश्किलों से घिर सकती है लाइफ

घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होना

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा इसे कभी गंदा नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर घर का मेनगेट आकर्षक या रंग-रोगन वाला नहीं होता है, तो घर में रहने वाले सदस्यों के करियर में आगे बढ़ने के अवसर कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार, मेनगेट के भद्दा होने पर घर के लोगों को अच्छे और बेहतर अवसरों के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है।