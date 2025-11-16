वास्तु टिप्स: गृह प्रवेश के लिए कभी न चुनें ये दिन, जानिए नियम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: गृह प्रवेश के लिए कभी न चुनें ये दिन, जानिए नियम

हिंदू धर्म में गृह प्रवेश एक जरूरी अनुष्ठान माना गया है। यह अनुष्ठान नया घर बनवाने या नए घर लेने के बाद किया जाता है। इसी के बाद नए घर में रहने की शुरुआत की जाती है। वास्तु शास्त्र में गृह प्रवेश को लेकर कई जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियम में ये भी बताया गया है कि किस दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए।

Dheeraj PalSun, 16 Nov 2025 05:11 PM
गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन

वास्तु के मुताबिक गृह प्रवेश हमेशा शुभ मुहूर्त और दिन देखकर ही करना चाहिए। वास्तु के अनुसार, गृह प्रवेश के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन को काफी शुभ माना गया है।

माह और तिथि

अगर माह की बात करें, तो माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने को गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि भी गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी गई हैं।

अशुभ दिन

वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ दिन गृह प्रवेश करने के लिए अशुभ माना जाता है। माना गया है कि आपको कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन गृह प्रवेश कार्यक्रम नहीं करना चाहिए।

ये भी तिथियां

इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार, रिक्ता तिथि जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी व अमावस्या, पूर्णिमा तिथि को गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माना गया।

इस वक्त भी न कराएं गृह प्रवेश

इसके अलावा आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, पौष माह गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माने जाते। इस बात का भी खासतौर से ध्यान रखें कि राहुकाल की अवधि में गृह प्रवेश अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए।

गृह प्रवेश करने के नियम

गृह प्रवेश अनुष्ठान के दौरान आप मुख्य द्वार को अशोक के पत्तों के तोरण से सजा सकते हैं। इसके साथ ही घर को सजाएं, दीपक जलाएं, और घर के सभी कमरों में कपूर और धूप जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है।

कैसे करें गृह प्रवेश

नए घर में वास्तु पूजा भी जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपको किसी तरह के वास्तु दोष का सामना न करना पड़े। नए घर में प्रवेश करते समय आपको सबसे पहले अपना दाहिना पैर आगे रखना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

