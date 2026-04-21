Vastu Tips: घर में रोज हो रहा कलेश? बेडरूम से तुरंत हटा दें ये चीज, रिश्तों में घुलेगी मिठास

घर में रोज हो रहे हैं कलेश?

क्या आपके घर में छोटी-छोटी बात पर भी कलेश होने लगते हैं? या फिर बिना वजह मन भारी-भारी सा लगता है? पार्टनर के साथ रिश्ते में दूरी सी महसूस होने लगी है? अगर इनमें से किसी भी सवाल के लिए आपका जवाब हां है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल कई बार हमें समझ नहीं आता है कि आखिर में दिक्कत क्या है? अपनी जिंदगी में आई कई चीजों को हम वास्तु शास्त्र के उपाय से सही कर सकते हैं। बता दें कि घर में रखी हुई एक छोटी सी चीज भी रिश्तों पर बड़ा असर डालती हैं। अगर आपको घर का माहौल कुछ गड़बड़ लग रहा है तो कुछ उपाय के जरिए आपको राहत मिल सकती है।