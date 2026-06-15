Vastu Tips: वास्तु के अनुसार बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं या नहीं? जानें नियम

वास्तु के अनुसार बेडरूम में पूजा घर होना चाहिए या नहीं?

कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर घर में जगह का अभाव या कमी है, तो क्या बेडरूम में पूजा घर बनाया जा सकता है। कई ज्योतिर्विद बेडरूम में मंदिर या पूजा घर बनाने के लिए सख्ती से मना करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर व्यक्ति के घर में पूजा घर के लिए पर्याप्त स्थान है तो उसे बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर घर में जगह का अभाव है, तो इसे बनाया जा सकता है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि शयन कक्ष यानी बेडरूम सांसारिक और दैनिक गतिविधियों का स्थान है, जबकि मंदिर एक सात्विक और पवित्र जगह है। अगर आप बेडरूम में पूजा घर बनाते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जानें बेडरूम में मंदिर रखने के वास्तु नियम के बारे में।