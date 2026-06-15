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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं या नहीं? जानें नियम

Vastu Niyam for bedroom puja ghar: कई घरों में आपने देखा होगा कि जगह के अभाव के कारण लोग अपने बेडरूम में ही छोटा पूजा घर रखते हैं। वास्तु शास्त्र में शयन पक्ष में पूजा घर रखने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। जानें बेडरूम में मंदिर बनाने के वास्तु नियम। 

Saumya TiwariJun 15, 2026 02:19 pm IST
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वास्तु के अनुसार बेडरूम में पूजा घर होना चाहिए या नहीं?

कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर घर में जगह का अभाव या कमी है, तो क्या बेडरूम में पूजा घर बनाया जा सकता है। कई ज्योतिर्विद बेडरूम में मंदिर या पूजा घर बनाने के लिए सख्ती से मना करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर व्यक्ति के घर में पूजा घर के लिए पर्याप्त स्थान है तो उसे बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर घर में जगह का अभाव है, तो इसे बनाया जा सकता है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि शयन कक्ष यानी बेडरूम सांसारिक और दैनिक गतिविधियों का स्थान है, जबकि मंदिर एक सात्विक और पवित्र जगह है। अगर आप बेडरूम में पूजा घर बनाते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जानें बेडरूम में मंदिर रखने के वास्तु नियम के बारे में।

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पूजा घर बेडरूम में बनाने का क्या है नियम

वास्तु के अनुसार, अगर जगह के अभाव के कारण बेडरूम में पूजा घर बनाया है, तो पूजा स्थान पर पर्दा लगाना चाहिए। पूजा के समय पर्दा खोलना चाहिए, जबकि बाकी समय पर्दा डालकर रखना चाहिए। विशेष रूप से सोते समय मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं और पूजा के समय उसे हटा देना चाहिए। अगर आप वास्तु के नियमों का ध्यान रखते हैं, तो बेडरूम में भी पूजा घर बनाया जा सकता है।

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पूजा घर की दिशा का रखें ध्यान

अगर आप मंदिर बेडरूम में बना रहे हैं, तो बेडरूम की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में ही मंदिर या पूजा घर बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर को कभी भी बाथरूम या टॉयलेट की दीवार से सटाकर नहीं बनाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में पूजा घर ध्यान, श्रद्धा, आस्था और भाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसके लिए एक साफ-स्वच्छ स्थान ही चुनना चाहिए।

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पैरों की दिशा

बेडरूम में मंदिर या पूजा घर बनाते समय पैरों की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, सोते समय पैर कभी भी भगवान की मूर्ति या मंदिर की ओर नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार, पूजा घर की ओर पैर करके सोना अशुभ और भगवान के अनादर का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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पूजा घर का रंग कैसा होना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, पूजा घर के रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर में सफेद या क्रीम कलर का ही प्रयोग करना शुभ माना जाता है। मंदिर या पूजा घर में काले या नीले गहरे रंगों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और सकारात्मक ऊर्जा में कमी होती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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