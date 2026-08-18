जमीन पर बैठकर खाना सही या डाइनिंग टेबल पर? जानें वास्तु के हिसाब से क्या है शुभ

सेहत और समृद्धि का संतुलन

जमीन पर आसन बिछाकर बैठना हो या डाइनिंग टेबल पर, नियमों का पालन करना जरूरी है। सही मुद्रा, दिशा और सम्मान का भाव रखने से भोजन का लाभ पूरा मिलता है। परिवार के साथ शांति से खाने का अभ्यास करें। वास्तु के ये छोटे उपाय सेहत को मजबूत रखते हैं और घर में सुख-समृद्धि का माहौल बनाते हैं। आदत डालने से फर्क साफ दिखने लगता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।