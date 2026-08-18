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जमीन पर बैठकर खाना सही या डाइनिंग टेबल पर? जानें वास्तु के हिसाब से क्या है शुभ

आजकल ज्यादातर घरों में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का रिवाज हो गया है। पुराने समय में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। वास्तु शास्त्र और आयुर्वेद दोनों में भोजन करने के तरीके को लेकर खास नियम बताए गए हैं। ये नियम सेहत, मानसिक शांति और घर की सुख-समृद्धि से जुड़े माने जाते हैं।

Navaneet RathaurAug 18, 2026 09:55 am IST
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जमीन पर बैठकर भोजन का महत्व

वास्तु और आयुर्वेद में जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाना सबसे उत्तम तरीका बताया गया है। इसे सुखासन की मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में बैठने से शरीर का संतुलन बना रहता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है और भोजन ठीक से पचता है। पृथ्वी तत्व से सीधा जुड़ाव रहने से मन शांत रहता है। पुरानी परंपरा में यही तरीका स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता था।

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सीधे फर्श पर क्यों ना बैठें?

वास्तु के अनुसार, कभी भी नंगे फर्श या जमीन पर सीधे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सूती, ऊनी या कुशा के आसन का इस्तेमाल करें। नंगे फर्श पर बैठने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा जमीन में चली जाती है। आसन बिछाने से ऊर्जा सुरक्षित रहती है और भोजन का प्रभाव शरीर पर बेहतर पड़ता है। छोटी सी सावधानी से बड़ा फायदा होता है।

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थाली रखने का सही तरीका

जमीन पर बैठकर खाते समय थाली को सीधे जमीन पर ना रखें। छोटी चौकी या स्टैंड पर थाली रखना बेहतर माना गया है। थाली का स्थान बैठने की जगह से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इससे भोजन के प्रति सम्मान का भाव बना रहता है। ऊंचाई पर रखने से खाने की मुद्रा भी सही रहती है और पाचन ठीक रहता है। यह छोटा नियम घर में अनुशासन लाता है।

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डाइनिंग टेबल के वास्तु नियम

डाइनिंग टेबल का आकार चौकोर या आयताकार होना चाहिए। गोल टेबल को ऊर्जा संतुलन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। डाइनिंग रूम या टेबल को घर के पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ है। भोजन करते समय परिवार के सदस्यों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सही दिशा और आकार से भोजन का माहौल सकारात्मक बना रहता है।

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डाइनिंग टेबल के सामने शीशा

डाइनिंग टेबल के सामने दर्पण लगाना शुभ माना गया है। दर्पण में भोजन दिखाई दे, तो घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दर्पण साफ और सही ऊंचाई पर होना चाहिए। इससे कमरे में ऊर्जा का विस्तार होता है और परिवार का भोजन सुखद वातावरण में होता है।

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भोजन के लिए शुभ दिशाएं

पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से पाचन बेहतर रहता है। उत्तर दिशा ज्ञान और धन से जुड़ी है, इसलिए विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोगों के लिए शुभ मानी जाती है। पश्चिम दिशा व्यापारियों के लिए लाभकारी बताई गई है। सही दिशा चुनने से स्वास्थ्य और काम दोनों में लाभ मिलता है।

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दक्षिण दिशा में क्यों ना बैठें?

दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना गया है। इस दिशा में मुख करके भोजन करना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भोजन के समय दक्षिण मुख से बचना चाहिए। अन्य दिशाओं को प्राथमिकता देने से मन हल्का रहता है। यह सावधानी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

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सेहत और समृद्धि का संतुलन

जमीन पर आसन बिछाकर बैठना हो या डाइनिंग टेबल पर, नियमों का पालन करना जरूरी है। सही मुद्रा, दिशा और सम्मान का भाव रखने से भोजन का लाभ पूरा मिलता है। परिवार के साथ शांति से खाने का अभ्यास करें। वास्तु के ये छोटे उपाय सेहत को मजबूत रखते हैं और घर में सुख-समृद्धि का माहौल बनाते हैं। आदत डालने से फर्क साफ दिखने लगता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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