Vastu Tips: ना करें ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखने की गलती, शादीशुदा जिंदगी में होगी खिटपिट

वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में रखी चीजों का दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो वास्तु दोष लगता है। आम तौर पर लोग इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और चीजों को इधर-उधर रख देते हैं। अगर कुछ चीजें सही दिशा में हो तो घर में सुख-समृद्धि तो आती ही आती है साथ ही हर एक कोने में पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। आज बात करेंगे ड्रेसिंग टेबल की। जानते हैं कि आखिर इसे रखने की सही दिशा क्या है और गलत तरीके से रखने पर जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
सबसे पहले तो बता दें कि अगर ड्रेसिंग टेबल को सही दिशा और सही तरीके से नहीं रखा गया है तो इसका प्रभाव शादीशुदा लाइफ पर बहुत पड़ता है। हमेशा कलह की स्थिति बनी रहेगी और घर में कभी भी सुख-शांति नहीं आएगी।
ड्रेसिंग टेलब को हर दूसरे तीसरे दिन पर साफ करते रहना चाहिए। इसका इस्तेमाल रोजाना होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत पड़ती है। ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए सामानों को भी साफ कर लिया जो और भी बेहतर होगा।
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ड्रेसिंग टेबल को सही तरीके से रखा जाए तो जिंदगी में कोई भी बाधा नहीं आएगी। साथ ही आसपास का माहौल भी काफी खुशनुमा रहेगा।
शास्त्र के हिसाब से ड्रेसिंग टेबल को हमेशा कमरे की उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि ड्रेसिंग टेबल बहुत ज्यादा भारी और बड़ा ना हो।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखने से घर में बरकत नहीं आती है। साथ ही कई लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसे कभी भी दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से बचना चाहिए।
इस चीज का भी ध्यान दें कि कभी भी ड्रेसिंग टेबल को किसी खिड़की या फिर दरवाजे के आसपास भी ना रखें। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है।