Vastu Tips: ना करें ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखने की गलती, शादीशुदा जिंदगी में होगी खिटपिट

कैसे और कहां रखें ड्रेसिंग टेबल?

वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में रखी चीजों का दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो वास्तु दोष लगता है। आम तौर पर लोग इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और चीजों को इधर-उधर रख देते हैं। अगर कुछ चीजें सही दिशा में हो तो घर में सुख-समृद्धि तो आती ही आती है साथ ही हर एक कोने में पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। आज बात करेंगे ड्रेसिंग टेबल की। जानते हैं कि आखिर इसे रखने की सही दिशा क्या है और गलत तरीके से रखने पर जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?