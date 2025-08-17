Vastu Tips: ब्रह्म मुहूर्त में करें ये 5 काम, दूर होगी निगेटिव एनर्जी!

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये 5 कार्य

ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक का होता है। ऐसे में इस समय अगर आप वास्तु के कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और अनेक जीवन से जुड़े कष्ट भी दूर होते हैं। चलिए ऐसे 5 कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है।