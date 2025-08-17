Vastu Tips: ब्रह्म मुहूर्त में करें ये 5 काम, दूर होगी निगेटिव एनर्जी!

ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग प्रातः 4 बजे से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक का होता है। ऐसे में इस समय अगर आप वास्तु के कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और अनेक जीवन से जुड़े कष्ट भी दूर होते हैं। चलिए ऐसे 5 कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है।
सुबह उठने के बाद दोनों हाथ पैर जोड़कर धरती माता से अच्छे दिन के लिए कामना करनी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक भूमि पर पैर रखने से पहले धरती माता को सम्मान देने से शुभता बनी रहती है।
सुबह उठने के बाद आपको तांबे के लोटे में रखा जल पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट साफ होता है और शरीर से विषैले तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही जल को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों से साफ करता है।
वास्तु के मुताबिक सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम नम: शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
घर में शंख या घंटी बजाएं वास्तु के मुताबिक सुबह पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाने से वायुमंडल में मौजूद अशुद्धता दूर होती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है। सुबह-सुबह पौधों से बात करने से भी मन प्रसन्न रहता है। साथ ही तुलसी को देवत्व भी प्राप्त है, इसके स्पर्श मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।