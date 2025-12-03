वास्तु टिप्स: दक्षिण दिशा में गलती से भी ना लगाएं ये पौधे, खाली हो जाती है तिजोरी!

जबकि वास्तु के मुताबिक गलत दिशा में पौधे लगाने से ऊर्जा में असंतुलन, तनाव और अनचाहे खर्चों जैसी परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दक्षिण दिशा में कौन से पेड़-पौधे नहीं लगाने चाहिए।
वास्तु में दक्षिण दिशा का खास महत्व बताया गया है। इसे वास्तु में बहुत संवेदनशील माना जाता है। यह दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। इसलिए यहां पौधे लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। कई शुभ पौधे भी दक्षिण दिशा में लगाए जाने पर अपनी सकारात्मक खो देते हैं।
वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। वहीं, पितरों और यम की दिशा होने की वजह से दक्षिण दिशा सक्रिय और कठोर ऊर्जा वाली होती है।
साथ ही दक्षिण दिशा में तुलसी लगाने से उसका सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और घर में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं।
मनी प्लांट धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। लेकिन दक्षिण दिशा में लगाने पर इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। दक्षिण दिशा में मनी प्लांट लगाने से पैसा घर में रुकने के बजाय बाहर जाने लगता है और गैरजरूरी खर्च बढ़ जाते हैं। संबंधों में तनाव भी बढ़ सकता है क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि तत्व का स्थान है।
हिंदू धर्म में शमी के पौधे को पूजनीय माना गया है। यह पौधा शनिदेव और भगवान शिव दोनों से जुड़ा माना जाता है। इस पौधे को दक्षिण दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। शमी के पौधे के लिए ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है।
यह पौधा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। गुरुवार को इसकी पूजा करने का विशेष महत्व है। हालांकि इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसे घर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। वहीं, दक्षिण दिशा में केला लगाने से इसके आध्यात्मिक और सकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।