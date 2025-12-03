वास्तु टिप्स: दक्षिण दिशा में गलती से भी ना लगाएं ये पौधे, खाली हो जाती है तिजोरी!

केले का पौधा

यह पौधा भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। गुरुवार को इसकी पूजा करने का विशेष महत्व है। हालांकि इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसे घर के बाहर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। वहीं, दक्षिण दिशा में केला लगाने से इसके आध्यात्मिक और सकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।