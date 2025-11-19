वास्तु टिप्स: दक्षिण दिशा में न रखें ये 6 चीजें, हो सकता है बुरा असर!

वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा में कभी भी दीपक न तो जलाएं और न ही रखें। मान्यतानुसार इस दिशा में दीपक जलाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं तो यह दीपक यमराज को लगता है।
घर में छोटा मंदिर सभी रखते हैं। वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इससे किसी भी पूजा का कोई लाभ नहीं होता और ना ही कोई मनोकामना पूरी होती है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा में जूते और चप्पल भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि दक्षिण दिशा में जूते-चप्पल रखने का अर्थ है पितरों का अपमान करना। इससे घर की सुख-शांति बिगड़ सकती है।
वास्तु के अनुसार किसी भी तरह की मशीन को घर की दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए. कहते हैं इससे सकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है।
दक्षिण दिशा में भूलकर भी तुलसी का पौधा न रखें, माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएगी। इसका नकारात्मक असर जीवन पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
वास्तु के मुताबिक इस दिशा में कभी भी पानी पीने का स्थान न बनाएं या पानी का कलश या घड़ा न रखें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।