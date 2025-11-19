वास्तु टिप्स: दक्षिण दिशा में न रखें ये 6 चीजें, हो सकता है बुरा असर!

दीया ना जलाएं

वास्तु के मुताबिक दक्षिण दिशा में कभी भी दीपक न तो जलाएं और न ही रखें। मान्यतानुसार इस दिशा में दीपक जलाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं तो यह दीपक यमराज को लगता है।