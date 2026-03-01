Hindustan Hindi News
वास्तु टिप्स: घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना हो जाएंगे कंगाल

वास्तु शास्त्र के मुताबिक हर एक दिशा का खास महत्व होता है। हर दिशा के लिए अलग-अलग वास्तु नियम है। मान्यता है कि अगर घर में वास्तु के नियमों का ध्यान रखा जाता है, तो घर में हमेशा सकारात्मकता का माहौल रहता है।

Dheeraj PalMar 01, 2026 03:42 pm IST
1/8

उत्तर दिशा

वास्तु के मुताबिक इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि घर की किस दिशा में कौन सी चीजें रखनी चाहिए। आज हम उत्तर दिशा की बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक इस दिशा में क्या नहीं रखना चाहिए।

2/8

कुबेर की दिशा

मान्यता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उत्तर दिशा में रखने से नकारात्मकता और आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। क्योंकि वास्तु के मुताबिक यह दिशा कुबेर की मानी जाती है, जिन्हें धन का देवता भी माना जाता है। इस दिशा में हमेशा शुभ चीजें ही रखनी चाहिए।

3/8

टूटा या पुराना सामान ना रखें

घर की उत्तर दिशा में कभी भी टूटा हुआ या बहुत पुराना सामान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह दिशा कुबेर की मानी जाती है, ऐसे में अगर आप इस स्थान पर टूटी-फूटी और बेकाम की चीजें रखते हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।

4/8

इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ना रखें

वास्तु के मुताबिक उत्तर दिशा में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से भी बचना चाहिए। टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो नकारात्मकता घर पर हावी हो सकती है। साथ ही आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है।

5/8

कुड़ेदान ना रखें

वास्तु की मानें, तो उत्तर दिशा में कुड़ेदान गलती से भी ना रखें। यह दिशा धन के देवता कुबेर देव से संबंधित है और इस दिशा में अगर आप कुड़ादान रख सकते हैं तो आप कंगाल हो सकते हैं।

6/8

कांटेदार पौधे

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की उत्तर दिशा में कांटेदार पौधों जैसे कैक्टस, रबर प्लांट आदि को लगाने से बचना चाहिए।यह घर की शांति भंग करने का काम करता है और नकारात्मकता फैलता है।

7/8

टॉयलेट शीट

वास्तु के मुताबिक घर की उत्तर दिशा में टॉयलेट शीट नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में बन गया है तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि यह घर में वास्तु दोष पैदा करने का काम करता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
