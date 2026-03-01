वास्तु टिप्स: घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना हो जाएंगे कंगाल

वास्तु के मुताबिक इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि घर की किस दिशा में कौन सी चीजें रखनी चाहिए। आज हम उत्तर दिशा की बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक इस दिशा में क्या नहीं रखना चाहिए।
मान्यता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उत्तर दिशा में रखने से नकारात्मकता और आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। क्योंकि वास्तु के मुताबिक यह दिशा कुबेर की मानी जाती है, जिन्हें धन का देवता भी माना जाता है। इस दिशा में हमेशा शुभ चीजें ही रखनी चाहिए।
घर की उत्तर दिशा में कभी भी टूटा हुआ या बहुत पुराना सामान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह दिशा कुबेर की मानी जाती है, ऐसे में अगर आप इस स्थान पर टूटी-फूटी और बेकाम की चीजें रखते हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
वास्तु के मुताबिक उत्तर दिशा में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से भी बचना चाहिए। टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर आदि अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो नकारात्मकता घर पर हावी हो सकती है। साथ ही आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है।
वास्तु की मानें, तो उत्तर दिशा में कुड़ेदान गलती से भी ना रखें। यह दिशा धन के देवता कुबेर देव से संबंधित है और इस दिशा में अगर आप कुड़ादान रख सकते हैं तो आप कंगाल हो सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर की उत्तर दिशा में कांटेदार पौधों जैसे कैक्टस, रबर प्लांट आदि को लगाने से बचना चाहिए।यह घर की शांति भंग करने का काम करता है और नकारात्मकता फैलता है।
वास्तु के मुताबिक घर की उत्तर दिशा में टॉयलेट शीट नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में बन गया है तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि यह घर में वास्तु दोष पैदा करने का काम करता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।