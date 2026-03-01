वास्तु टिप्स: घर की उत्तर दिशा में भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना हो जाएंगे कंगाल

कुबेर की दिशा

मान्यता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उत्तर दिशा में रखने से नकारात्मकता और आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। क्योंकि वास्तु के मुताबिक यह दिशा कुबेर की मानी जाती है, जिन्हें धन का देवता भी माना जाता है। इस दिशा में हमेशा शुभ चीजें ही रखनी चाहिए।