Vastu Tips: किचन में ना रखे यें 5 चीजें, घर में छा जाती है नकारात्मकता

किचन से जुड़े वास्तु नियम

अगर रसोई में गलत या बेकार चीजें रखी हों, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन व सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रसोई में बेकार, टूटे-फूटे या इस्तेमाल में न आने वाले सामान रखे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक किचन में क्या नहीं रखना चाहिए।