Vastu Tips: किचन में ना रखे यें 5 चीजें, घर में छा जाती है नकारात्मकता

अगर रसोई में गलत या बेकार चीजें रखी हों, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन व सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए किचन को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रसोई में बेकार, टूटे-फूटे या इस्तेमाल में न आने वाले सामान रखे हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक किचन में क्या नहीं रखना चाहिए।
अगर किचन में जला हुआ तवा, टूटा पतीला या दरार वाला बर्तन रखा है, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और पैसों की दिक्कत हो सकती है। साथ ही घर में तनाव और झगड़े भी बढ़ सकते हैं।
एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही वास्तु के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे घर का माहौल खराब हो सकता है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
अगर किचन में एक्सपायर या खराब हो चुका सामान रखा है, तो यह घर में रुकी हुई ऊर्जा का संकेत होता है। इससे पैसों की परेशानी और गंदगी बढ़ सकती है। इसलिए समय-समय पर किचन की सफाई और बेकार चीजों को हटाना जरूरी है।
किचन को बहुत पवित्र जगह माना जाता है। यहां झाड़ू या गंदा पोछा रखना अशुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में आर्थिक परेशानी आ सकती है।
किचन में खाने के अलावा दूसरी चीजें जैसे दवाइयां, बिल या कागजात रखना सही नहीं माना जाता। इससे अव्यवस्था बढ़ती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
किचन को हमेशा साफ, सादा और व्यवस्थित रखें। सिर्फ खाने-पीने से जुड़ी चीजें ही रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।