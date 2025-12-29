Vastu Tips: नए साल पर किसी को ना करें इन चीजों को गिफ्ट, बिगड़ सकता है वास्तु

कछुआ न करें गिफ्ट

नए साल के मौके पर किसी खास को कछुआ गिफ्ट करने का मन है, तो इस आइडिया को टाल दें। वास्तु और फेंगशुई में कछुआ को खास माना जाता है। इसे पैसों का स्त्रोत माना जाता है। इसे अगर आप घर पर रखते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। इसलिए आपको इसे कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे आप किसी को अपना गुडलक गिफ्ट करते हैं।