Vastu Tips: क्या आप घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं मनी प्लांट? ना करें ये 4 गलतियां

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को सबसे खास पौधों में से एक माना जाता है। ये पौधा ना सिर्फ घर में पॉजिटिविटी ले आता है बल्कि मनी फ्लो को भी बढ़ाता है। लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं जोकि वास्तुशास्त्र में शुभ भी माना जाता है। हालांकि यहां मनी प्लांट रखते हुए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जानें आखिर किन 4 गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए?
वास्तु शास्त्र के नियम के हिसाब से मुख्य द्वार पर मनी प्लांट लगाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि इसकी बेल जमीन से ना लगे। किसी स्टैंड वगैरह की मदद से इसे ऊपर की ओर आने दें। माना जाता है कि इससे जिंदगी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।
नियम के अनुसार मुख्य द्वार पर जब भी मनी प्लांट रखने की प्लानिंग की जाए तो दिशा का सही-सही ज्ञान जरूरी है। मान्यता के अनुसार मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में रखा हुआ मनी प्लांट खूब बरकत लेकर आता है।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से मनी प्लांट की पीली, सूखी और खराब पत्तियों को देखते ही हटा दें। अगर ऐसा ना किया जाए तो माना जाता है कि मनी प्लांट घर में सही एनर्जी लेकर नहीं आता है। वहीं हरे-भरे पौधे घर में अच्छी एनर्जी और खुशहाली लेकर आते हैं।
वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट में समय-समय पर पानी डालते रहें। वहीं अगर आप इसे कांच की बोतल में रखते हैं तो समय-समय पर इसका पानी बदलते रहिए। वहीं पौधे को इस तरह से रखें कि इस पर हल्की रोशनी आती रहे।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।