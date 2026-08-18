Vastu Tips: क्या आप घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं मनी प्लांट? ना करें ये 4 गलतियां

मुख्य द्वार पर मनी प्लांट

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को सबसे खास पौधों में से एक माना जाता है। ये पौधा ना सिर्फ घर में पॉजिटिविटी ले आता है बल्कि मनी फ्लो को भी बढ़ाता है। लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं जोकि वास्तुशास्त्र में शुभ भी माना जाता है। हालांकि यहां मनी प्लांट रखते हुए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जानें आखिर किन 4 गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए?