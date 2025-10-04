Dhanteras: वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं?

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता है। दीवाली के पंच दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इस तिथि पर भगवान धन्वतंरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इस साल धनतेरस 18 अक्तूबर को है। वास्तु अनुसार इस दिन कुछ चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ होता है, जबकि कुछ वस्तुओं को खरीदना अशुभ माना जाता है। जानें वास्तु के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं।
धनतेरस के दिन भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
धनतेरस के दिन सोना, चांदी या पीतल खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थाई वास होता है।
धनतेरस के दिन शंख खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन शंख खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं।
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुएं, काले रंग का सामान, नुकीली व कांच की वस्तुओं की खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए।
