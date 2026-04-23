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Vastu Tips: सोते वक्त तकिए के नीचे छिपाकर रखें ये 1 चीज, दरिद्रता होगी दूर और रातों-रात बन जाएंगे मालामाल

क्या आप जानते हैं कि सोते वक्त अगर तकिए के नीचे एक छोटी सी चीज रख दी जाए तो ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। आइए जानते हैं कि वास्तु का वो आसान सा उपाय जो पैसों की तंगी को आसानी से दूर करके आपको मालामाल बना सकता है।

Garima SinghApr 23, 2026 10:05 pm IST
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तकिए से चमकेगी किस्मत?

क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा टिक नहीं पाता है? या आपको ऐसा लगने लगा है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप वास्तु का एक बहुत ही आसान सा उपाय ट्राई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एक छोटी सी चीज सोते समय तकिए के नीचे रखनी है। इससे ना सिर्फ आपका मन शांत रहने लगेगा बल्कि ये आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देगा। ऐसे में पैसों से जुड़ी हर दिक्कत धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मैजिकल चीज क्या है?

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इलायची जिंदगी में लाएगा गुडलक

वास्तु शास्त्र के इस उपाय को करना काफी आसान है। शास्त्र के हिसाब से अगर आप सोते वक्त 3 से 5 इलायची को तकिए के नीचे रखेंगे तो इससे कई लाभ मिलेंगे। इलायची को आप किसी हरे रंग के साफ कपड़े में बांध लें। इस बात का ध्यान रखें कि ये सही स्थिति में हो और साफ तरीके से इन्हें बांधा गया हो तभी ये सही असर करेंगे।

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इलायची दूर करेगा पैसों की तंगी

वास्तु शास्त्र के हिसाब से हरी इलायची को बुध और शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। अब इलायची को पास रखने से ये ग्रह मजबूत होते हैं और ऐसे में पैसे से संबंधित दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। साथ ही किसी भी तरह के काम में आने वाली बाधा भी इससे खत्म होती है।

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इलायची से होंगे ये दो और फायदे

बता दें कि इलायची सिर्फ पैसों की दिक्कत खत्म करने के लिए ही नहीं है। बल्कि इसकी एनर्जी से मन को शांति मिलती है। ऐसे में जिंदगी से जुड़े अहम फैसले सही तरीके से लिए जा सकते हैं। साथ ही जब आप तकिए के नीचे इलायची को रखकर सोएंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी कम होगी।

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कितने दिन करें ये उपाय

अब सवाल आता है कि कितने दिन तक इस उपाय को किया जाए? वास्तु के अनुसार अगर आप 21 दिन तक लगातार बिना किसी फेल के इस उपाय को पूरा कर लेंगे तो इसका असर आपको सही तरीके से देखने को मिल जाएगा। 21 दिन तक आप तकिए के नीचे इलायची को रखकर सो जाइए।

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वास्तु का उपाय करते वक्त रखें इस बात का ध्यान

इलायची वाले इस उपाय को करते वक्त कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोशिश करें कि इलायची खराब ना हो। अगर ये खराब होता है तो इसे तुरंत ही बदल लें। साथ ही इस दौरान मन ही मन पॉजिटिव रहने की कोशिश करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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