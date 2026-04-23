Vastu Tips: सोते वक्त तकिए के नीचे छिपाकर रखें ये 1 चीज, दरिद्रता होगी दूर और रातों-रात बन जाएंगे मालामाल

तकिए से चमकेगी किस्मत?

क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा टिक नहीं पाता है? या आपको ऐसा लगने लगा है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप वास्तु का एक बहुत ही आसान सा उपाय ट्राई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एक छोटी सी चीज सोते समय तकिए के नीचे रखनी है। इससे ना सिर्फ आपका मन शांत रहने लगेगा बल्कि ये आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देगा। ऐसे में पैसों से जुड़ी हर दिक्कत धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मैजिकल चीज क्या है?