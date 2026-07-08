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Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं? जानें तुलसी वास्तु नियम

Vastu Tips for tulsi: वास्तु शास्त्र में तुलसी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं। तुलसी से जुड़े वास्तु उपाय।

Saumya TiwariJul 08, 2026 10:17 am IST
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क्या घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए?

वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहां से सुख-समृद्धि के साथ देवी-देवताओं का घर पर आगमन होता है। वास्तु एक्सपर्ट का मानना है कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है और सफलता प्राप्त होती है। अक्सर लोग घर के मुख्य द्वार की साज-सज्जा के लिए पौधों, पेंटिंग या मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कई घरों के मुख्य द्वार पर आपने तुलसी का पौधा भी रखा देखा होगा। आइए जानते हैं कि क्या वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं।

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मुख्य द्वार पर रख सकते हैं तुलसी का पौधा

वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख-समृद्धि को आकर्षित करता है और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के ठीक बीच में नहीं रखना चाहिए।

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मुख्य द्वार पर किस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा

तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के पास उत्तर, उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, तो साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेनगेट पर जूते-चप्पल, कूड़ादान और झाड़ू आदि को नहीं रखना चाहिए। यह हमेशा साफ-स्वच्छ रखना चाहिए। मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार गंदा होने पर मां लक्ष्मी का घर पर आगमन नहीं होता है।

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मुख्य द्वार पर तुलसी लगाते समय इस बात का रखें ध्यान

तुलसी का पौधा हमेशा हवादार वाले स्थान पर लगाना या रखना शुभ माना जाता है। अगर मुख्य द्वार पर हवा, धूप और पानी नहीं है तो यह सूख सकता है। जिसे वास्तु में दोष माना जाता है। इस स्थिति में आप तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं। इसके अलावा घर के आंगन में भी तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है।

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मुख्य द्वार पर कैसा पौधा नहीं रखना चाहिए

घर के मुख्य द्वार पर हमेशा हरा-भरा तुलसी का पौधा ही रखना चाहिए। पौधे का रखरखाव अच्छे से करना चाहिए, ताकि यह सूखे नहीं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी सूखा या मुरझाया हुआ तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए।

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मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

वास्तु के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा होने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा होता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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