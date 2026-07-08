Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं? जानें तुलसी वास्तु नियम

क्या घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए?

वास्तु शास्त्र में घर का मुख्य द्वार एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहां से सुख-समृद्धि के साथ देवी-देवताओं का घर पर आगमन होता है। वास्तु एक्सपर्ट का मानना है कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का पालन करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली बनी रहती है और सफलता प्राप्त होती है। अक्सर लोग घर के मुख्य द्वार की साज-सज्जा के लिए पौधों, पेंटिंग या मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कई घरों के मुख्य द्वार पर आपने तुलसी का पौधा भी रखा देखा होगा। आइए जानते हैं कि क्या वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं।