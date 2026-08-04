Vastu Tips: मनी प्लांट के बगल में तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं? जान लें वास्तु नियम

मनी प्लांट और तुलसी का पौधा पास रख सकते हैं या नहीं?

हिंदू धर्म में तुलसी और मनी प्लांट दोनों ही शुभ माने जाते हैं। मनी प्लांट आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों ही पौधे घर में सुख-शांति और आर्थिक खुशहाली लाते हैं। कहा जाता है कि इन पौधों को लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में इन दोनों ही पौधों को साथ रखने की मनाही है। वास्तु के अनुसार, तुलसी और मनी प्लांट का पौधा एक साथ रखने के कुछ नियम हैं, जिनकी अनदेखी करने पर कई परेशानियां आ सकती हैं। तुलसी और मनी प्लांट के पौधों का स्वभाव अलग-अलग माना जाता है और इनके रखने की दिशा भी भिन्न होती है। जानें तुलसी और मनी प्लांट से जुड़े नियम।