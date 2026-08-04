Vastu Tips: मनी प्लांट के बगल में तुलसी का पौधा रखना चाहिए या नहीं? जान लें वास्तु नियम

हिंदू धर्म में तुलसी और मनी प्लांट दोनों ही शुभ माने जाते हैं। मनी प्लांट आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों ही पौधे घर में सुख-शांति और आर्थिक खुशहाली लाते हैं। कहा जाता है कि इन पौधों को लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में इन दोनों ही पौधों को साथ रखने की मनाही है। वास्तु के अनुसार, तुलसी और मनी प्लांट का पौधा एक साथ रखने के कुछ नियम हैं, जिनकी अनदेखी करने पर कई परेशानियां आ सकती हैं। तुलसी और मनी प्लांट के पौधों का स्वभाव अलग-अलग माना जाता है और इनके रखने की दिशा भी भिन्न होती है। जानें तुलसी और मनी प्लांट से जुड़े नियम।
वास्तु के अनुसार, स्वभाव अलग होने के कारण मनी प्लांट और तुलसी दोनों पौधों के गमले अलग-अलग होने चाहिए। इन दोनों पौधों के बीच कुछ थोड़ी दूरी भी रखनी चाहिए। अगर दोनों पौधों के गमलों के बीच दूरी नहीं होती है, तो यह वास्तु दोष का एक कारण हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में वास्तु दोष होता है, उस घर के सदस्यों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।
वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा घर की उत्तर, पूर्व या ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) दिशा में रखना चाहिए। मान्यता है कि इन दिशाओं में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा के देवता भगवान गणेश और प्रतिनिधि ग्रह शुक्र माने गए हैं। मान्यता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से सुख-समृद्धि का आगमन होता है।
मनी प्लांट एक बेल है जो ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। मनी प्लांट के बगल में तुलसी का पौधा रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि बेल तुलसी के पौधे को ढक नहीं ले। तुलसी का पौधा हमेशा साफ-स्वच्छ और खुला रखना चाहिए। मनी प्लांट के पौधे से पत्ते सूखकर नीचे गिरते हैं। अगर आपने बगल में तुलसी का पौधा रखा है, तो वहां पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास चप्पल-जूते और कचरा नहीं फैलाना चाहिए।
अगर आपने बालकनी या लिविंग रूप में पौधे रखें हैं, तो मनी प्लांट का पौधा थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर और तुलसी का पौधा उत्तर दिशा की ओर रखें। दोनों पौधों के बीच उचित दूरी का ध्यान रखें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।