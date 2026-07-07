गलत जगह तो नहीं रख रहे हैं इन्वर्टर? जानें सही दिशा और जरूर नियम

इन्वर्टर बिजली को स्टोर करके रखता है, ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी कमाई को बचत में रखते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे 'गेन' या 'लाभ' की दिशा से जोड़ा जाता है। अगर इन्वर्टर सही जगह पर है, तो घर की आर्थिक ऊर्जा मजबूत रहती है और अनावश्यक खर्च कम होते हैं। गलत जगह पर होने से ऊर्जा का रिसाव होता है, जिससे बचत प्रभावित होती है।
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इन्वर्टर रखने के लिए पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। यह दिशा 'गेन' यानी लाभ की दिशा है। यहां रखा इन्वर्टर घर की कमाई को बचाने और स्थिर रखने में मदद करता है। अगर पूर्ण पश्चिम संभव ना हो, तो पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम (वेस्ट-साउथ-वेस्ट) दिशा भी अच्छी रहती है। इस दिशा में इन्वर्टर लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अप्रत्याशित खर्चों से बचाव होता है।
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में इन्वर्टर रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। ईशान कोण पूजा स्थल और शांति का स्थान है, यहां इन्वर्टर रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। वहीं अग्नि कोण आग तत्व से जुड़ा है, जो ऊर्जा को जलाता है। इन दोनों दिशाओं में इन्वर्टर रखने से खर्च बढ़ते हैं, बचत प्रभावित होती है और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है।
इन्वर्टर हमेशा साफ और सूखी जगह पर रखें। इसे सीधे फर्श पर ना रखें, बल्कि थोड़ी ऊंचाई पर रखना बेहतर होता है। बैटरी और इन्वर्टर के चारों ओर हवा का आवागमन बना रहना चाहिए। कभी भी इन्वर्टर को बेडरूम या पूजा कक्ष के पास ना रखें। नियमित सफाई और रखरखाव से भी इसकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
अगर घर या ऑफिस पहले से बना हुआ है और इन्वर्टर गलत दिशा में है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इन्वर्टर को पश्चिम दिशा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट करना संभव ना हो, तो पश्चिम दीवार पर पीली धातु की पट्टी लगवाएं या उस हिस्से को पीले रंग से रंगवाएं। इससे गेन एनर्जी सक्रिय हो जाती है और नुकसान कम होता है।
इन्वर्टर को सही दिशा में रखने के साथ-साथ उसके आसपास साफ-सफाई रखें। हर शुक्रवार को हल्का अगरबत्ती जलाकर उस स्थान को शुद्ध करें। इन्वर्टर के पास पीला या सुनहरा रंग इस्तेमाल करें। सकारात्मक सोच रखें कि यह उपकरण आपके घर की सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। सही जगह पर रखा इन्वर्टर ना सिर्फ बिजली बैकअप देता है बल्कि आर्थिक ऊर्जा को भी मजबूत बनाता है।
वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी चीजों में भी बड़े बदलाव ला सकता है। इन्वर्टर की सही दिशा चुनकर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बार-बार रुकावट आ रही है, तो एक बार इन्वर्टर की दिशा जरूर जांच लें। सही जगह पर रखा इन्वर्टर ना सिर्फ बिजली बल्कि घर की समृद्धि भी बचाएगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।