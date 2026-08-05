Vastu Tips: घर की इस दीवार पर लगाएं फैमिली फोटो, मिलेंगे 4 फायदे

घर में आती है पॉजिटिविटी

वास्तु शास्त्र में उत्तर और पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में फैमिली फोटो लगाने से घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहता है। जिन घरों में अक्सर कलेश की स्थिति बनती है वहां पर ये उपाय किया जा सकता है।