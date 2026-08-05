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Vastu Tips: घर की इस दीवार पर लगाएं फैमिली फोटो, मिलेंगे 4 फायदे

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में फैमिली फोटो लगाने के लिए सही दिशा चुनी जाए तो इसके एक नहीं बल्कि 4-4 फायदे मिल सकते हैं। जानें वास्तु के सही नियम।

Garima SinghAug 05, 2026 02:41 pm IST
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घर में कहां लगाएं फैमिली फोटो?

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगी फैमिली फोटो सिर्फ सजावट नहीं होती है। अगर आप सही दिशा में तस्वीरों को लगाएंगे तो ये घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जानिए फैमिली फोटो फ्रेम्स को लगाने का सही तरीका क्या है?

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इस दीवार पर लगा सकते हैं फोटो फ्रेम

वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर पर हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर ही फोटो फ्रेम लगाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना शुभ होता है और इससे घर में बरकत आती है।

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मजबूत होते हैं रिश्ते

अगर सही दिशा में आप अपनी फैमिली फोटो को लगाएंगे तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे में घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार और भी बढ़ता है। लोगों के बीच आपसी तालमेल भी अच्छा होता है।

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घर में आती है पॉजिटिविटी

वास्तु शास्त्र में उत्तर और पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में फैमिली फोटो लगाने से घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहता है। जिन घरों में अक्सर कलेश की स्थिति बनती है वहां पर ये उपाय किया जा सकता है।

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खूब होगी तरक्की

वास्तु शास्त्र मान्यता है कि सही दिशा में अगर फैमिली फोटो लगाई जाए तो घर में मानसिक शांति बनी रहती है। वहीं आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती है।

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इन बातों का भी रखें ध्यान

नियम के हिसाब से कभी भी फैमिली फोटो को दक्षिण दिशा या फिर सीलन वाली दीवार पर ना लगाएं। हमेशा ऐसी ही तस्वीर लगाएं जिसमें सभी खुश दिखें और मुस्कुराते हुए नजर आएं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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