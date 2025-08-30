Vastu Tips: घर में पीतल का कछुआ रखने के लाभ

किस दिशा में रखें पीतल का कछुआ

घर में पीतल का कछुआ रखने से घर को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान होता है। इसे कवच की तरह माना जाता है। पीतल, सोना या चांदी के कछुए को हमेशा उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। क्रिस्टल के कछुए के लिए ईशान कोण सबसे शुभ मानी जाती है।