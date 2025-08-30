Vastu Tips Benefits of keeping a brass tortoise in the house Vastu Tips: घर में पीतल का कछुआ रखने के लाभ
Vastu Tips: घर में पीतल का कछुआ रखने के लाभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। बाजार में अलग-अलग धातु के कछुए उपलब्ध हैं। लेकिन आज हम आपको पीतल के कछुए के बारे में बताएंगे। मान्यतानुसार घर में पीतल का कछुआ रखना शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं इसे घ में रखने के फायदे क्या-क्या हैं?

Dheeraj PalSat, 30 Aug 2025 07:29 AM
कछुआ रखने के नियम

वास्तु के मुताबिक घर में पीतल का कछुआ रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन लाभ के नए रास्ते भी खुलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए कछुआ सही दिशा में रखना जरूरी है।

किस दिशा में रखें पीतल का कछुआ

घर में पीतल का कछुआ रखने से घर को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान होता है। इसे कवच की तरह माना जाता है। पीतल, सोना या चांदी के कछुए को हमेशा उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। क्रिस्टल के कछुए के लिए ईशान कोण सबसे शुभ मानी जाती है।

पानी में रखें कछुआ

कछुए को हमेशा पानी में रखना चाहिए, जिससे उसके पैर गीले रहें। पानी भी रोज बदलना जरूरी है। कछुए को ऐसी जगह रखें, जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं।

कहां रखें कछुआ

कछुए को मुख्य द्वार के पास, घर के अंदर की तरफ मुंह करके रख सकते हैं। अगर घर में मंदिर है, तो कछुए का मुंह मंदिर की ओर रखें। इससे कछुए को सही वातावरण मिलता है। पानी बदलने से साफ-सफाई रहती है और बीमारियों से बचाव होता है।

सौभाग्य प्राप्त होगा

वास्तु शास्त्र के अनुसार पीतल के कछुए को घर में रखने से सौभाग्य प्राप्त होता है। कछुए को सही तरीके से रखना जरूरी है, तभी पूरा लाभ मिलेगा।

उत्तर दिशा में रखने से लाभ

कछुए को घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण सुखमय बना रहता है। परिवार में शांति और समृद्धि आती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips