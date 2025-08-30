Vastu Tips: घर में पीतल का कछुआ रखने के लाभ

वास्तु के मुताबिक घर में पीतल का कछुआ रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन लाभ के नए रास्ते भी खुलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए कछुआ सही दिशा में रखना जरूरी है।
घर में पीतल का कछुआ रखने से घर को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान होता है। इसे कवच की तरह माना जाता है। पीतल, सोना या चांदी के कछुए को हमेशा उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। क्रिस्टल के कछुए के लिए ईशान कोण सबसे शुभ मानी जाती है।
कछुए को हमेशा पानी में रखना चाहिए, जिससे उसके पैर गीले रहें। पानी भी रोज बदलना जरूरी है। कछुए को ऐसी जगह रखें, जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं।
कछुए को मुख्य द्वार के पास, घर के अंदर की तरफ मुंह करके रख सकते हैं। अगर घर में मंदिर है, तो कछुए का मुंह मंदिर की ओर रखें। इससे कछुए को सही वातावरण मिलता है। पानी बदलने से साफ-सफाई रहती है और बीमारियों से बचाव होता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पीतल के कछुए को घर में रखने से सौभाग्य प्राप्त होता है। कछुए को सही तरीके से रखना जरूरी है, तभी पूरा लाभ मिलेगा।
कछुए को घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण सुखमय बना रहता है। परिवार में शांति और समृद्धि आती है।
