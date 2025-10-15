Vastu: कर रहे हैं दिवाली की साफ-सफाई, तो जानें घर में कहां लगाएं शीशा

धुंधला शीशा न लगाएं

हालांकि, मुख्य दरवाजे के बगल में शीशा लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह घर में आने वाली रोशनी और ऊर्जा को दोगुना कर देता है। वास्तु के अनुसार, टूटा हुआ या धुंधला शीशा घर में अशुभता लाता है। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, बल्कि परिवार में मानसिक बेचैनी और कलह भी बढ़ सकती है। इसलिए दिवाली की सफाई के दौरान अगर घर में कहीं पुराना या टूटा शीशा है, तो उसे तुरंत हटा दें और नया शीशा लगाएं।