Vastu Tips: शादी के बाद बेडरूम में कभी ना रखें ये 6 चीजें, पति-पत्नी के बीच होंगे खूब कलेश

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में रखी कुछ चीजें पति-पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसे में शादी के बाद बेडरूम में कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है या फिर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर संग बिना बात के ही बहस होने लगती है तो इन चीजों को आप कमरे में दूर ही रखें।
शादीशुदा कपल अपने बेडरूम में भूलकर भी कांटेदार पौधे ना रखें। वास्तु मान्यता है कि ऐसे पौधे रिश्तों में दूरी और तनाव ले आते हैं। ऐसे में बात-बात पर बहस होने लगती है और घर की शांति भी भंग होती है।
अगर बेडरूम में शीशा हल्का सा भी चटका हुआ है तो इसे बिना देरी किए ही बाहर कर दें। वहीं अगर खिड़की में लगे कांच में भी इस तरह की दरार है या फिर ये टूटा हुआ है तो इसकी मरम्मत जल्दी करवा लें।
शादीशुदा लोगों को बेडरूम में एक्वेरियम रखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। वास्तु मान्यता के अनुसार ये मानसिक तनाव बढ़ाता है। वहीं रिश्तों में स्टेबिलिटी भी कम होने लगती है।
आजकल एस्थेटिक के नाम पर लोग उदास तस्वीरें भी घर में लगा लेते हैं जोकि वास्तु के अनुसार सही ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी तस्वीरें घर की पॉजिटिव एनर्जी को धीरे-धीरे कम करने लगती हैं। शादीशुदा लोग इस तरह की पेंटिंग को बेडरूम में तो बिल्कुल भी ना लगाएं।
बेड के नीचे कबाड़ रखने से बचें। इसके नीचे पुराने जूते, टूटा सामान या फिर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना रखें। इस जगह को आप जितना साफ और खाली रखेंगे जिंदगी और घर में उतनी ही पॉजिविटी बनी रहेगी।
शादी के बाद बेडरूम में अकेली मूर्ति या फिर अकेले वाली तस्वीरें भी लगाने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार जोड़े वाली तस्वीर या मूर्ति रिश्ते के लिए शुभ मानी जाती हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।