Vastu Tips: शादी के बाद बेडरूम में कभी ना रखें ये 6 चीजें, पति-पत्नी के बीच होंगे खूब कलेश

बेडरूम में ना रखें ऐसा सामान

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में रखी कुछ चीजें पति-पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसे में शादी के बाद बेडरूम में कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है या फिर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर संग बिना बात के ही बहस होने लगती है तो इन चीजों को आप कमरे में दूर ही रखें।