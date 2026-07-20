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Vastu Tips: शादी के बाद बेडरूम में कभी ना रखें ये 6 चीजें, पति-पत्नी के बीच होंगे खूब कलेश

Married Couple Vastu Tips in Hindi: वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी के बाद लोगों को अपने बेडरूम में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए। जानें शादीशुदा कपल के लिए वास्तु के क्या नियम हैं जिनका पालन ना करने पर रिश्ते में हमेशा खिटपिट होने की संभावना बनी रहती है।

Garima SinghJul 20, 2026 01:12 pm IST
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बेडरूम में ना रखें ऐसा सामान

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में रखी कुछ चीजें पति-पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती हैं। ऐसे में शादी के बाद बेडरूम में कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी भी नई-नई शादी हुई है या फिर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर संग बिना बात के ही बहस होने लगती है तो इन चीजों को आप कमरे में दूर ही रखें।

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कांटेदार पौधे

शादीशुदा कपल अपने बेडरूम में भूलकर भी कांटेदार पौधे ना रखें। वास्तु मान्यता है कि ऐसे पौधे रिश्तों में दूरी और तनाव ले आते हैं। ऐसे में बात-बात पर बहस होने लगती है और घर की शांति भी भंग होती है।

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टूटा हुआ शीशा

अगर बेडरूम में शीशा हल्का सा भी चटका हुआ है तो इसे बिना देरी किए ही बाहर कर दें। वहीं अगर खिड़की में लगे कांच में भी इस तरह की दरार है या फिर ये टूटा हुआ है तो इसकी मरम्मत जल्दी करवा लें।

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बेडरूम में ना रखें एक्वेरियम

शादीशुदा लोगों को बेडरूम में एक्वेरियम रखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। वास्तु मान्यता के अनुसार ये मानसिक तनाव बढ़ाता है। वहीं रिश्तों में स्टेबिलिटी भी कम होने लगती है।

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बेडरूम में ना लगाएं उदास तस्वीरें

आजकल एस्थेटिक के नाम पर लोग उदास तस्वीरें भी घर में लगा लेते हैं जोकि वास्तु के अनुसार सही ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी तस्वीरें घर की पॉजिटिव एनर्जी को धीरे-धीरे कम करने लगती हैं। शादीशुदा लोग इस तरह की पेंटिंग को बेडरूम में तो बिल्कुल भी ना लगाएं।

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बेडरूम के नीचे ना रखें कबाड़

बेड के नीचे कबाड़ रखने से बचें। इसके नीचे पुराने जूते, टूटा सामान या फिर कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना रखें। इस जगह को आप जितना साफ और खाली रखेंगे जिंदगी और घर में उतनी ही पॉजिविटी बनी रहेगी।

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ना रखें सिंगल फ्रेम या मूर्ति

शादी के बाद बेडरूम में अकेली मूर्ति या फिर अकेले वाली तस्वीरें भी लगाने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार जोड़े वाली तस्वीर या मूर्ति रिश्ते के लिए शुभ मानी जाती हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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