आपने बेडरूम में बेड सही जगह रखा है? क्या बेडरूम से जुड़े वास्तु के नियमों को सही से जानते हैं? बेडरूम में बेड से लेकर चादर और शीशे का सही होना काफी मायने रखता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों को जिनसे जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है।
वास्तु के नियम के हिसाब से बेड को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि उसका सिरहाना हमेशा दक्षिण या फिर पश्चिम की दीवार की ओर हो। इस बात का ध्यान रखें कि सोते समय आपका सिर उत्तर की ओर ना होकर हमेशा दक्षिण या फिर पूर्व दिशा की ओर हो।
वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहां पर मन को आराम और सुकून महसूस हो। ऐसे में दीराों का रंग हल्का गुलाबी-पीला, आसमानी या फिर क्रीम रंग होना चाहिए। बेडरूम के लिए गहरा रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
बेडशीट चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ऐसी ही चादर बिछाएं जिसका रंग आंखों को भाए। हल्के रंग, फूल-पत्तियों वाले डिजाइन के बेडशीट आप बेडरूम के लिए चुनें। ध्यान रखें कि बेडशीट पर कोई भड़कीला प्रिंट ना हो। साथ ही इसकी साफ-सफाई का ध्यान रखें।
वास्तु में बेड के ठीक सामने शीशा लगाना सही नहीं माना जाता है। बेडरूम में शीशे की जगह को बहुत ही सोच-समझकर ही फाइनल करनी चाहिए। नियम के अनुसार सोते समय शीशे में आप नहीं दिखने चाहिए। ऐसे में अगर जगह की कमी के चलते आप शीशा बेड के सामने ही रख रहे हैं तो उसे किसी पर्दे से ढक दें।
बेड के नीचे कुछ लोग सामान रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। बेड के नीचे कभी भी जूते-चप्पल, भारी या फिर कोई ना काम आने वाला सामान नहीं रखना चाहिए। कोशिश यही करें कि बेड के नीचे वाला हिस्सा साफ ही हो। वहीं अगर बेड में बॉक्स है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काम की ही चीजें रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।