बेड के नीचे ना रखें कबाड़

बेड के नीचे कुछ लोग सामान रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। बेड के नीचे कभी भी जूते-चप्पल, भारी या फिर कोई ना काम आने वाला सामान नहीं रखना चाहिए। कोशिश यही करें कि बेड के नीचे वाला हिस्सा साफ ही हो। वहीं अगर बेड में बॉक्स है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ काम की ही चीजें रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।