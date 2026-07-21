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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में बरगद का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? जानें पंडित जी से

Vastu tips for banyan tree: हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ का खास महत्व है। इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। बरगद को वट वृक्ष या अक्षय वट भी कहा जाता है। जानें पंडित जी से घर में बरगद के पेड़ का उगना शुभ होता है या अशुभ।

Saumya TiwariJul 21, 2026 12:24 pm IST
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घर में बरगद का पेड़ उगना क्या देता है संकेत

हिंदू धर्म में तुलसी समेत कुछ पेड़-पौधों को अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें से बरगद का पेड़ भी शामिल है। बरगद (वट वृक्ष) की पूजा-अर्चना का विधान है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का वास होता है और इसकी पूजा-अर्चना करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है। कई बार घर में अचानक बरगद का पेड़ उग जाता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को उससे जुड़े संकेतों की जानकारी नहीं होती है। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से घर में अचानक बरगद के पेड़ का उगना शुभ होता है या अशुभ और इससे जुड़े उपाय।

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घर में बरगद का पेड़ उगना शुभ होता है या अशुभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि घर में किसी भी तरह के पेड़ का उगना शुभ ही होता है, जब तक कि वह कांटेदार वृक्ष नहीं हो। चाहे पीपल हो या बरगद घर में उगना या निकलना अशुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष धर्म ग्रंथों में बरगद के पेड़ में देवी-देवताओं का वास बताया गया है, इसलिए घर में अचानक पौधे के निकलने पर उनकी कृपा माननी चाहिए।

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घर से क्यों हटाया जाता है बरगद का पेड़

पंडित उपाध्याय के अनुसार, घर पर बरगद का पेड़ उगने या निकलने पर इसे निकालकर किसी खुली जगह या मैदान में लगाना चाहिए। बरगद के वृक्ष की जड़ें बहुत लंबी और विशालकाय होती हैं, जो घर की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बरगद का पेड़ अगर घर में उग जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे किसी खुले स्थान पर लगा देना चाहिए।

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पूरी होती है मनोकामना

मान्यता है कि बरगद के पेड़ के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शुभ फल मिलते हैं।

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सुख-समृद्धि की प्राप्ति

पंडित उपाध्याय बताते हैं कि बरगद के पेड़ की आयु अधिक होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस पेड़ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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