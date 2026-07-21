Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर में बरगद का पेड़ उगना शुभ या अशुभ? जानें पंडित जी से

घर में बरगद का पेड़ उगना क्या देता है संकेत

हिंदू धर्म में तुलसी समेत कुछ पेड़-पौधों को अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें से बरगद का पेड़ भी शामिल है। बरगद (वट वृक्ष) की पूजा-अर्चना का विधान है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का वास होता है और इसकी पूजा-अर्चना करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है। कई बार घर में अचानक बरगद का पेड़ उग जाता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को उससे जुड़े संकेतों की जानकारी नहीं होती है। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से घर में अचानक बरगद के पेड़ का उगना शुभ होता है या अशुभ और इससे जुड़े उपाय।