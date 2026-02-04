Vastu Tips: सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, परेशानी में बितता है पूरा दिन

कैसे करें दिन की शुरुआत

दिन की शुरुआत कैसे करें अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर रहे, तो उठते ही सबसे पहले आप अपने हथेलियों के दर्शन करें। इसके बाद मुस्कुराते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इसके बाद धरती को प्रणाम करें। फिर एक गिलास पानी पीकर दिन की शुरुआत करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपके सभी काम अच्छे से पूरे होते हैं।