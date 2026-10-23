वास्तु टिप्स: घर में अलमारी कहां रखें? जानें सही दिशा और तरीका

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को हमेशा सही जगह और दिशा में रखना चाहिए। अलमारी की बात की जाए इसे हमेशा सही दिशा में ही रखें। इसमें ना सिर्फ हम कपड़े बल्कि पैसे और गहने भी रखते हैं। ऐसे में इसकी दिखा को लेकर गलती नहीं करनी चाहिए। वास्तु मान्यता है कि अलमारी को सही दिशा में रखने से घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है।
नियम के हिसाब से अलमारी को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा मानते हैं। इसे आप घर की दक्षिण-पश्चिम वाली दीवार की तरफ रख सकते हैं।
अगर आपकी अलमारी में शीशा लगा है तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी तस्वीर बेड पर ना दिखे। वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से इसे सही नहीं माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो शीशे को रात के वक्त ढक देना चाहिए।
अलमारी की तिजोरी में चीजें सोच-समझकर रखनी चाहिए। अलमारी को हमेशा ऐसे रखें कि उसका और लॉकर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर ही खुले। इस दिशा को कुबेर से जुड़ा मानते हैं। साथ ही लॉकर के अंदर साफ-सफाई का ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार यहां पर चांदी का एक छोटा टुकड़ा जरूर रखना चाहिए क्योंकि इसे शुभ मानते हैं।
वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से अलमारी को हमेशा दीवार से अलग ही रखना चाहिए। दीवार से एकदम लगाकर रखी हुई अलमानी को वास्तु में सही नहीं मानते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अलमारी का रंग बहुत सोच-समझकर ही रखना चाहिए। नियम के अनुसार अलमारी का रंग क्रीम, हल्का पीला और दूसरे हल्के रंग होने चाहिए। वहीं कोशिश करनी चाहिए कि अलमारी में फालतू में बेकार का सामान जमा नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से इसकी सफाई करनी जरूरी है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।