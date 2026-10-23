वास्तु टिप्स: घर में अलमारी कहां रखें? जानें सही दिशा और तरीका

घर में अलमारी कहां रखना चाहिए?

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को हमेशा सही जगह और दिशा में रखना चाहिए। अलमारी की बात की जाए इसे हमेशा सही दिशा में ही रखें। इसमें ना सिर्फ हम कपड़े बल्कि पैसे और गहने भी रखते हैं। ऐसे में इसकी दिखा को लेकर गलती नहीं करनी चाहिए। वास्तु मान्यता है कि अलमारी को सही दिशा में रखने से घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है।