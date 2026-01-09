Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु टिप्स: नहाने के पानी में मिला दें ये 5 चीजें, बदल जाएगा भाग्य!

वास्तु टिप्स: नहाने के पानी में मिला दें ये 5 चीजें, बदल जाएगा भाग्य!

वास्तु शास्त्र में कई ऐसी छोटी-छोटी बातें बताई गई जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये वास्तु टिप्स घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। वास्तु में नहाने से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। मान्यता है कि सही तरीके से किया गया स्नान तन और मन दोनों को साफ रखता है।

Dheeraj PalJan 09, 2026 06:00 pm IST
1/7

नहाने के पानी मिलाएं ये चीजें

वास्तु के मुताबिक नहाते वक्त कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें पानी मिलाकर नहाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि इससे शरीर का आलस्य दूर होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए ऐसे ही 5 वस्तुओं के बारे में जानते हैं।

2/7

सेंधा नमक

आप पानी में सेंधा नमक मिक्स करके स्नान कर सकते हैं। इससे फायदा मिलता है। सेंधा नमक को पानी में मिक्स करके नहाने से बुरी नजर से बचाव होता है और नकारात्मकता खत्म होती है। इससे दिन की शुरुआत हल्की और पॉजिटिव महसूस होती है।

3/7

गंगाजल

गंगा जल को बेहद पवित्र माना गया है। नहाने के पानी में इसकी कुछ बूंदें डालने से स्नान शुद्ध हो जाता है। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।

4/7

लौंग

सर्दियों में पानी में मिक्स करके नहाने के लिए लौंग एक अच्छा उपाय है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसके साथ ही ज्योतिष में लौंग को भाग्य का कारक माना जाता है। इसे पानी में मिलाकर नहाने से अटके काम पूरे होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है।

5/7

तुलसी जी के पत्ते

हिंदू धर्म में तुलसी जी को पूजनीय, श्रीहरि का प्रिय और मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालने मानसिक तनाव से राहत मिलती है और मन स्थिर रहता है। यह एक उपाय घर के माहौल को भी अच्छा रखने में मदद करता है।

6/7

केसर

वास्तु शास्त्र में केसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, वास्तु में केसर को सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर मिलाने से मन प्रसन्न रहता है। इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Vastu Tips