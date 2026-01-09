वास्तु टिप्स: नहाने के पानी में मिला दें ये 5 चीजें, बदल जाएगा भाग्य!

तुलसी जी के पत्ते

हिंदू धर्म में तुलसी जी को पूजनीय, श्रीहरि का प्रिय और मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालने मानसिक तनाव से राहत मिलती है और मन स्थिर रहता है। यह एक उपाय घर के माहौल को भी अच्छा रखने में मदद करता है।