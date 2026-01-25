घर में टपकता नल बन सकता दुर्भाग्य का कारण, जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

वास्तु की मानें, तो घर में हमेशा नल टपकने से आसपास की सकारात्मक ऊर्जा पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली होने लगती है। इसके अलावा, घर में खराब नल का लगा होना भी अच्छा नहीं होता है। इससे माता लक्ष्मी घर में वास नहीं करती हैं। ऐसे में इसे तुरंत ठीक करना चाहिए।
मान्यताओं के अनुसार, जिस तरह पानी नल से टपकता है उसी तरह धन भी बहने लगता है और हाथ में एक भी पैसा नहीं टिकता है। ऐसे में नल टपकने के कारण व्यक्ति को धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं घर में पानी के बहाव का भी ध्यान रखना चाहिए। मान्यतानुसार, यदि घर में नहाने का पानी, रसोई के बर्तन धोने का पानी या सीवर का गंदा पानी पश्चिम दिशा की ओर बह रहा हो तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है।
मान्यता है कि पश्चिम दिशा में गंदे पानी का बहाव होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे धन का नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस बात ख्याल रखना चाहिए कि घर के गंदे पानी का बहाव घर में दक्षिण दिशा की ओर से हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार, इन दिशाओं का ख्याल रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है।
माना जाता है कि घर में कभी भी आग्नेय कोण में पानी का नल नहीं लगवाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक आग्नेय कोण घर की दक्षिण-पूर्व दिशा को कहते हैं। यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है और ऊर्जा, गर्मी, तथा परिवर्तन का प्रतीक है। ऐसे में इस दिशा में जल की व्यवस्था करने से घर के सबसे बड़ी संतान को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, इसका असर स्वास्थ्य, नौकरी और तरक्की पर भी पड़ता है।
आग्नेय कोण में नल लगवाने से व्यक्ति को व्यापार में हानि का सामना करना पर सकता है और यह मानसिक समस्या को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में भूलकर भी पानी का नल आग्नेय कोण में नहीं लगवाना चाहिए।
घर में नल हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा को पानी के स्थान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार के बीच खुशनुमा माहौल हमेशा कायम रहता है। माना जाता है कि अगर घर की उत्तर-पूर्व दिशा में नल लगाया जाए तो इससे धन लाभ के योग भी बनते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।