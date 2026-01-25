घर में टपकता नल बन सकता दुर्भाग्य का कारण, जानिए इससे जुड़े वास्तु नियम

गलत दिशा

माना जाता है कि घर में कभी भी आग्नेय कोण में पानी का नल नहीं लगवाना चाहिए। वास्तु के मुताबिक आग्नेय कोण घर की दक्षिण-पूर्व दिशा को कहते हैं। यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित है और ऊर्जा, गर्मी, तथा परिवर्तन का प्रतीक है। ऐसे में इस दिशा में जल की व्यवस्था करने से घर के सबसे बड़ी संतान को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, इसका असर स्वास्थ्य, नौकरी और तरक्की पर भी पड़ता है।