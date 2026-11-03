Vastu Tips: इस दीवाली घर लाएं ये 6 वास्तु पेंटिंग्स, अट्रैक्ट होगा लक और खूब पैसा

हरे-भरे पौधों की पेंटिंग के फायदे

इस दीवाली आप घर में पेंटिंग्स के जरिए ग्रीनरी ला सकते हैं। वास्तु में हरे-भरे पौधों की तस्वीर को बहुत लकी माना जाता है। इसे ग्रोथ और नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। वास्तु में मानते हैं कि हरा रंग ग्रोथ लेकर आता है। अगर आप घर में इस पेंटिंग को लगाते हैं तो इससे मन शांत रहेगा और घर में अच्छी वाइब आएगी।