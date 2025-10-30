Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये 7 पौधे, होगा धन लाभ और खुशहाली

तुलसी का पौधा

तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी वास होता है। वहीं, वास्‍तु में तुलसी को सकारात्‍मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस पौधे को मुख्‍य द्वार पर लगाना शुभ होता है। इसे लगाने से आस-पास का वातावरण सुगंधित होता है और यह सकारात्‍मक ऊर्जा से भर देता है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है।