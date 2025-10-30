Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर लगाएं ये 7 पौधे, होगा धन लाभ और खुशहाली

हिंदू धर्म में शमी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार, यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन-संपन्नता को आकर्षित करता है। शमी का पौधा लगाने से परिवार में सुख-शांति बढ़ती है।
तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी वास होता है। वहीं, वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाना शुभ होता है। इसे लगाने से आस-पास का वातावरण सुगंधित होता है और यह सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है।
घर के लिए जैस्मिन प्लांट बहुत ही लकी और पॉजिटिव एनर्जी वाला माना जाता है। इसकी भीनी-भीनी खुशबू आपके तन-मन को महका देती है। कहते हैं कि अगर मुख्य द्वार पर चमेली का पेड़ लगाएं तो न सिर्फ यह आपके घर को सुगंध से भर देगा बल्कि धन में भी वृद्धि करेगा।
मुख्य द्वार के दाईं तरफ अनार का पौधा लगाना शुभ होता है। इससे घर में भाग्य और धन की प्राप्ति होती है। अनार अपने फल और लाल रंग से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे लगाने से धन की कृपा आती है।
मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही यह पौधा आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके खर्चों पर नियंत्रण रहे और बैंक बैलेंस बढ़े, तो मुख्य द्वार के पास बेल पत्र का पौधा लगाना शुभ होता है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में समृद्धि और मानसिक शांति लाता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।