Bedroom Lucky Color Vastu Tips: बेडरूम के लिए वरदान हैं ये 7 रंग, कपल्स के बीच बढ़ेगा प्यार! घर में आएगी खुशहाली

कमरे का रंग हमारे मूड और सोच पर सीधा असर डालता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सही रंग का चुनाव किया जाए तो घर में शांति और पॉजिटिविटी बनी रहती है। ऐसे में सही रंग का चुनाव करना जरूरी है। वास्तु शास्त्र में हर एक रंग का मतलब बताया गया है। वहीं बेडरूम के लिए कुछ खास रंगों को काफी अच्छा और लकी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि बेडरूम के लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा माना जाता है?
वास्तु के अनुसार ये रंग दिमाग को शांत करता है और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। जिन लोगों को नींद में दिक्कत आती है या जिन लोगों को ओवरथिकिंग की दिक्कत ज्यादा है, उन्हें अपने बेडरूम में नीला रंग ही रंगवाना चाहिए। शास्त्र में इस रंग को बेडरूम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
बेडरूम में जितने हल्के रंग का इस्तेमाल किया जाएगा, वो उतना ही छोटा लगेगा। इससे कमरा बड़ा और खुला लगता है। घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए ये सबसे सेफ रंग माना जाता है। इस रंग के बेडरूम में बहुत सुकून मिलता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार लैवेंडर रंग भी बेडरूम के लिए परफेक्ट है। ये रंग मन को रिलैक्स करता है। इसकी वजह से हर तरह का स्ट्रेस दूर होता है। देखने में ये काफी स्टाइलिश भी लगता है। सिर्फ बेडरूम ही नहीं बल्कि मेडिटेशन रूम के लिए भी ये रंग परफेक्ट माना जाता है।
वास्तु के अनुसार गुलाबी रंग प्यार और अपनापन बढ़ाता है। ये इमोशनल कनेक्शन को मजबूती देता है। इसकी एनर्जी ऐसी होती है कि कमरा सॉफ्ट और कोजी हो लगता है। इस रंग के बेडरूम कपल्स के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। ये रंग रिश्तों में मिठास के साथ-साथ सुकून भी भरता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम के लिए हरा रंग भी काफी लकी होता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा रंग नेचर जैसा फील देता है और इससे मन भी काफी फ्रेश रहता है। ऐसे में मन को शांति मिलती है। जिसे पॉजिटिविटी चाहिए उसे बेडरूम में यही रंग लगवाना चाहिए।
माना जाता है कि पीला रंग खुशियों का होता है। हल्का पीला रंग अगर बेडरूम में लगवाया जाए तो ये दिमाग को एक्टिव करता है। साथ ही ये मूड को भी तुरंत अच्छा बनाता है। इस रंग के चलते उदासी और भारीपन भी कम लगता है। ऐसे में पीला रंग बेडरूम के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।
वास्तु शास्त्र की दुनिया में हल्के भूरे रंग को भी काफी अच्छा माना गया है। शास्त्र के अनुसार ये रंग स्टेबलिटी ले आता है। इससे कमरे में कोजी महसूस होगा। साथ ही इस रंग के कमरे में सोने से काफी आराम मिलेगा। मेंटल पीस और बैलेंस पाने के लिए बेडरूम का रंग ऐसा ही होना चाहिए। वास्तु की दुनिया में हल्का भूरा रंग लकी माना जाता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)