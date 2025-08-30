रात में सोने से पहले करें ये 5 काम, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

पैर-हाथ धोकर सोएं

रात में सोने से पहले पैर और हाथ अवश्य धोएं। दिनभर की गतिविधियों से शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। पैर-हाथ धोने से यह ऊर्जा हटती है और मन शांत होता है। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर धोना अधिक शुभ है। यह वास्तु दोष को कम करता है और सुख-शांति लाता है।