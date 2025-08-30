रात में सोने से पहले करें ये 5 काम, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

रात में सोने से पहले पैर और हाथ अवश्य धोएं। दिनभर की गतिविधियों से शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। पैर-हाथ धोने से यह ऊर्जा हटती है और मन शांत होता है। गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर धोना अधिक शुभ है। यह वास्तु दोष को कम करता है और सुख-शांति लाता है।
सोने से पहले घर में कपूर जलाना वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ है। कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। इसे पूजा स्थल या मुख्य कमरे में जलाएं। कपूर जलाते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें। यह घर में सकारात्मकता और समृद्धि को बढ़ाता है।
सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। भगवान गणेश, विष्णु, लक्ष्मी या अपने कुलदेवता का स्मरण करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या अपने इष्ट मंत्र का 11 बार जप करें। यह मन को शांति देता है और रात को अच्छे सपने आते हैं। इससे घर में सुख और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है।
रात को सोने से पहले तकिए के नीचे एक मोरपंख और एक सिक्का रखें। मोरपंख भगवान कृष्ण का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। तांबे या चांदी का सिक्का धन-समृद्धि को आकर्षित करता है। यह उपाय आर्थिक स्थिरता और सौभाग्य लाता है। सुनिश्चित करें कि दोनों साफ हों।
सोने से पहले हनुमान चालीसा की पुस्तक या उसका पाठ लिखा हुआ कागज सिरहाने रखें। यह भगवान हनुमान की कृपा को आकर्षित करता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ है। यह मानसिक शांति और घर में सकारात्मकता लाता है।
सोने से पहले बेडरूम को साफ और व्यवस्थित करें। बिखरे हुए सामान या गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बिस्तर के नीचे जूते-चप्पल या अनावश्यक सामान ना रखें। हल्के रंग की चादरें उपयोग करें। यह वास्तु के अनुसार शुभ है और नींद की गुणवत्ता सुधारकर सुख-शांति लाता है।
रात में सोने से पहले इन उपायों का नियमित पालन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भाग्य का साथ मिलता है। आज से ही इन्हें अपनाएं।