वास्तु शास्त्र: शाम होने के बाद गलती से किसी को ना दें ये 5 चीजें, धन-धान्य का होगा नुकसान

दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जो शांति और समृद्धि का कारक है। शाम के बाद दूध उधार देना या दान करना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। इससे आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति हो सकती है। यदि देना जरूरी हो, तो सुबह के समय ही दें। इससे धन-धान्य बना रहता है।
दही को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में इसे शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। शाम के बाद दही देना धन हानि और पारिवारिक सुख में कमी ला सकता है। दही को हमेशा सुबह या दोपहर में ही दान करें। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और समृद्धि बढ़ती है।
नमक को शनि और राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। शाम के बाद नमक उधार देना या दान करना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियां और तनाव बढ़ सकता है। नमक को दिन के उजाले में ही साझा करें। इसे साफ और शुद्ध रखें ताकि शुभता बनी रहे।
चीनी शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो सुख और वैभव से जुड़ा है। शाम के बाद चीनी देना धन हानि और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। यदि चीनी देना जरूरी हो, तो सूर्यास्त से पहले दें। इससे घर की मिठास और समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
हल्दी गुरु ग्रह से संबंधित है और इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। शाम होने के बाद हल्दी देना धन-धान्य और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हल्दी को सुबह के समय दान करें।
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, शाम में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इस समय दूध, दही, नमक, चीनी और हल्दी जैसी शुभ चीजें देना घर की सकारात्मकता को कम करता है। ये चीजें धन, स्वास्थ्य और शांति से जुड़ी हैं। इन्हें सूर्यास्त से पहले ही साझा करें ताकि समृद्धि बनी रहे।
शाम के बाद दूध, दही, नमक, चीनी और हल्दी उधार या दान करने से बचें। ये चीजें ग्रहों और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हैं। इन्हें सुबह के समय ही साझा करें। वास्तु और ज्योतिष नियमों का पालन कर घर में सुख, शांति और धन-धान्य को बनाए रखें। आज से ही इन सावधानियों को अपनाएं।