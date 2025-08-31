वास्तु शास्त्र: शाम होने के बाद गलती से किसी को ना दें ये 5 चीजें, धन-धान्य का होगा नुकसान

दूध और चंद्रमा का संबंध

दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, जो शांति और समृद्धि का कारक है। शाम के बाद दूध उधार देना या दान करना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। इससे आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति हो सकती है। यदि देना जरूरी हो, तो सुबह के समय ही दें। इससे धन-धान्य बना रहता है।