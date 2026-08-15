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कहीं नहाने के बाद आप भी तो नहीं करते हैं ये 5 गलतियां, तुरंत बदलें आदत, वरना बढ़ जाएगी परेशानी

वास्तु शास्त्र सिर्फ घर की दिशा और निर्माण तक सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि पर असर डालती हैं। कई बार हम अनजाने में स्नान के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिन्हें वास्तु में अशुभ माना गया है। इन आदतों को बदलने से घर का माहौल सकारात्मक और व्यवस्थित रहता है।

Navaneet RathaurAug 15, 2026 07:40 pm IST
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वास्तु में रोजमर्रा की आदतों का महत्व

वास्तु का मूल उद्देश्य जीवन में स्वच्छता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन उसके बाद की लापरवाही नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। बाथरूम घर का ऐसा स्थान है, जहां जल तत्व प्रमुख होता है। यहां गंदगी या अव्यवस्था रहने से पूरी घर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कुछ आदतों का ध्यान रखने से आर्थिक और मानसिक शांति बनी रहती है।

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नहाने के बाद बचा पानी छोड़ना

अक्सर लोग स्नान के बाद बाल्टी में बचा गंदा पानी छोड़ देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। यह आदत आर्थिक परेशानियों और अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकती है। स्नान खत्म होते ही बाकी पानी फेंक दें और बाथरूम को साफ कर लें। पानी का रुका रहना रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साफ-सफाई से घर का प्रवाह सही बना रहता है।

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बाथरूम में बाल छोड़ना

स्नान के दौरान टूटे या गिरे बाल बाथरूम में छोड़ देना भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार, गंदगी और बिखरे बाल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। ये बाल ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और घर के वातावरण को भारी बना सकते हैं। स्नान के बाद बालों को तुरंत साफ कर लें। इससे बाथरूम स्वच्छ रहता है और सकारात्मकता बनी रहती है। नियमित सफाई छोटी आदत है, लेकिन इसका असर गहरा होता है।

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नहाने के बाद कपड़े धोना

कुछ लोग स्नान के तुरंत बाद अपने पहने हुए कपड़े धोने लगते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि कपड़े धोने का काम स्नान से पहले पूरा कर लेना चाहिए। इससे दिनचर्या में अनुशासन बना रहता है। नहाने के बाद शरीर शुद्ध होता है और तुरंत गंदे कपड़ों से संपर्क स्वच्छता के भाव को प्रभावित कर सकता है। सही क्रम अपनाने से दिन अच्छा बीतता है।

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गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना

कई लोग स्नान के बाद गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार, यह आदत घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। नमी और गंदगी नकारात्मक प्रभाव बढ़ाती है। गीले कपड़ों को तुरंत धोकर या उचित स्थान पर सुखाएं। बाथरूम को सूखा और व्यवस्थित रखने से जल तत्व संतुलित रहता है। यह छोटी-सी बात घर के माहौल को हल्का बनाती है।

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सिंदूर लगाने का सही समय

विवाहित महिलाओं से जुड़ी मान्यता है कि स्नान के तुरंत बाद सिंदूर लगाने की बजाय पहले पूजा या दैनिक कार्य पूरे कर लें। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। वास्तु और परंपरा दोनों में शुद्धता का ध्यान रखने की बात कही गई है। स्नान के बाद थोड़ा समय निकालकर अन्य कार्य करने से दिन का क्रम सही रहता है। वैसे अपनी परंपरा के अनुसार, चलना बेहतर होता है।

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इन आदतों से नुकसान

इन गलतियों को बार-बार दोहराने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। आर्थिक तंगी, अनावश्यक खर्च, मानसिक बेचैनी या छोटी-मोटी बाधाएं सामने आ सकती हैं। बाथरूम की अव्यवस्था पूरे घर के वास्तु को प्रभावित करती है। स्वच्छता नहीं रखने से सकारात्मक प्रवाह रुक जाता है। इन बातों को नजरअंदाज करने से छोटी समस्याएं धीरे-धीरे बड़ी बन सकती हैं। समय रहते आदत बदलना फायदेमंद रहता है।

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सही आदतें कैसे अपनाएं?

स्नान के बाद बाथरूम को तुरंत साफ करें। बचा पानी फेंक दें, बाल हटा दें और गीले कपड़े बाहर निकालें। कपड़े धोने का काम पहले निपटा लें। स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने से घर का वातावरण सुखद बना रहता है। ये छोटी आदतें अपनाने में कोई खास मेहनत नहीं लगती, लेकिन इनका असर लंबे समय तक रहता है। वास्तु के अनुसार, साफ-सफाई की नियमितता ही सबसे बड़ा उपाय है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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