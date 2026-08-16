करवटें बदलते बीत जाती है रात! बेडरूम में कर लें ये 3 वास्तु उपाय, सुकून भरी आएगी नींद

वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सही नींद में बाधा डालती है। बेडरूम में गलत दिशा, रंग या वस्तुएं मन को अशांत रखती हैं। दिन भर की थकान के बाद भी नींद पूरी नहीं होती है। वास्तु दोष दूर करने से माहौल शांत होता है और नींद गहरी आने लगती है। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से फर्क साफ दिखता है।
कमरे का रंग सीधे मन और नींद पर असर डालता है। तेज या बहुत गहरे रंग बेचैनी बढ़ा सकते हैं। हल्के और सकारात्मक रंग मन को आराम देते हैं। सही रंग चुनने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे रात को नींद जल्दी आती है और बार-बार नींद टूटने की समस्या कम होती है। रंग का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।
नींद की समस्या दूर करने के लिए नारंगी यानी ऑरेंज रंग शुभ माना गया है। यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और मन को हल्का रखता है। पूरा कमरा ना रंग सकें, तो कम से कम एक दीवार को नारंगी रंग का रखें। इससे कमरे का माहौल बदलेगा और नींद में सुधार होगा। नारंगी रंग थकान कम करने में भी मददगार साबित होता है।
बेडरूम में आईना रखना आम बात है, लेकिन इसकी दिशा और अवस्था बहुत मायने रखती है। गलत जगह रखा आईना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है। आईना सिर या पैर की तरफ नहीं होना चाहिए। रात में खुला आईना अजीब सपनों और उचटती नींद का कारण बन सकता है। सही स्थान और देखभाल से इस समस्या से बचा जा सकता है।
मान्यता के अनुसार, आईना दिन भर की घटनाओं का गवाह होता है। रात में खुला छोड़ने से वह नकारात्मक ऊर्जा दोहराता है। सोने से पहले आईने को कपड़े से ढक दें। इससे मन शांत रहता है और नींद गहरी आती है। यह छोटा-सा उपाय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आदत डालने से फर्क नजर आने लगता है।
बेडरूम में अकेली तस्वीर लगाना वास्तु दोष माना जाता है। इससे अकेलापन और अशांति का भाव बढ़ सकता है। नींद में खलल पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए कमरे में फोटो लगाते समय सावधानी रखें। गलत फोटो या अकेली तस्वीर मन को व्यथित कर सकती है।
बेडरूम में फोटो लगाएं, तो वे जोड़े में हों। पति-पत्नी या परिवार की संयुक्त तस्वीरें बेहतर रहती हैं। जोड़ी में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है। अकेली तस्वीर से पैदा होने वाला दोष दूर हो जाता है। इससे नींद में सुधार होने के साथ मन भी हल्का रहता है।
इन 3 मुख्य उपायों के साथ बेडरूम को साफ-सुथरा रखें। भारी सामान और अनावश्यक वस्तुएं हटा दें। सोने का स्थान शांत और हवादार हो। नियमित रूप से ये छोटे बदलाव अपनाने से नींद की गुणवत्ता सुधरती है। करवटें बदलने की समस्या कम होती है और सुबह तरोताजा उठने का अनुभव होता है। वास्तु के ये आसान उपाय जीवन को आरामदायक बनाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।