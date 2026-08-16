करवटें बदलते बीत जाती है रात! बेडरूम में कर लें ये 3 वास्तु उपाय, सुकून भरी आएगी नींद

सुकून भरी नींद के लिए इसका रखें ध्यान

इन 3 मुख्य उपायों के साथ बेडरूम को साफ-सुथरा रखें। भारी सामान और अनावश्यक वस्तुएं हटा दें। सोने का स्थान शांत और हवादार हो। नियमित रूप से ये छोटे बदलाव अपनाने से नींद की गुणवत्ता सुधरती है। करवटें बदलने की समस्या कम होती है और सुबह तरोताजा उठने का अनुभव होता है। वास्तु के ये आसान उपाय जीवन को आरामदायक बनाते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।