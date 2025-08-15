घर में इन पक्षियों का आना होता बेहद शुभ, मिलते हैं ये संकेत

घर में उल्लू का आना इस बात का देता है संकेत

वास्तु शास्त्र में उल्लू को भी बहुत शुभ बताया गया है। मान्यता है कि उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में या घर के आस-पास उल्लू दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत जल्द कुछ शुभ होने वाला है।