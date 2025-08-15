घर में इन पक्षियों का आना होता बेहद शुभ, मिलते हैं ये संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में अचानक तोता आना बेहद शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है।
मान्यतानुसार, तोते का संबंध भगवान कुबेर से माना जाता है। साथ ही ये कामदेव का वाहन भी है, इसलिए इसका आना आपकी लव लाइफ को भी बेहतर बनाता है। साथ ही आपके व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है।
वास्तु शास्त्र में उल्लू को भी बहुत शुभ बताया गया है। मान्यता है कि उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में या घर के आस-पास उल्लू दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत जल्द कुछ शुभ होने वाला है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि आपके घर में कहीं से आकर चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां आने वाली है। चिड़िया का आना बाधा टलने का संकेत माना जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कौआ का आना बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि कौआ घर में मेहमान आने का संकेत देता है।
यदि आपके घर के आसपास या आपके घर पर मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।