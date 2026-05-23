Vastu Tips: घर में गलत दिशा में लगी घड़ी रोक देगी आपकी तरक्की, जानिए वास्तु के अनुसार सही नियम

घड़ी समय की निरंतरता दर्शाती है। वास्तु के अनुसार, यह घर की ऊर्जा के प्रवाह को भी प्रभावित करती है। अगर घड़ी सही जगह पर लगी है, तो घर में गतिशीलता बनी रहती है और अवसर खुद-ब-खुद आते हैं। उल्टा, गलत दिशा में लगी घड़ी जीवन की गति को रोक देती है और परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। यहां घड़ी लगाने से धन-धान्य में वृद्धि होती है, आर्थिक प्रगति तेज होती है और नौकरी या व्यापार में सफलता मिलती है। इस दिशा में घड़ी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास मजबूत होता है।
पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, जो ज्ञान और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिशा में घड़ी लगाने से बच्चों की पढ़ाई में सुधार होता है, नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलती है और घर में सकारात्मक सोच बढ़ती है। पूर्व दिशा में घड़ी रखने से पूरे परिवार की बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
यदि उत्तर या पूर्व दिशा उपलब्ध ना हो, तो पश्चिम दिशा में घड़ी लगाई जा सकती है। यह दिशा संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। पश्चिम में घड़ी रखने से घर का माहौल शांत रहता है और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रहता है।
दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यहां घड़ी लगाना वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक हानि, रिश्तों में तनाव और तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। दक्षिण दिशा में घड़ी रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
वास्तु शास्त्र में घड़ी का रंग और आकार भी महत्वपूर्ण है। त्रिकोण आकार वाली घड़ी, काला, नीला या गहरा लाल रंग वाली घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए। ये रंग तनाव और गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं। गोल या चौकोर आकार वाली हल्के रंग की घड़ी लगाना शुभ होता है।
वास्तु के अनुसार, बिस्तर के ठीक सामने घड़ी लगाना अच्छा नहीं माना जाता। इससे नींद प्रभावित होती है और मानसिक अशांति बढ़ती है। घड़ी हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह सीधे बिस्तर पर ना दिखे।
घर में टूटी, बंद या खराब घड़ी रखना काफी अशुभ माना जाता है। इससे जीवन की गति रुक जाती है और प्रगति में बाधा आती है। ऐसी घड़ी को तुरंत हटा दें या ठीक करवाएं। बंद घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है।
घड़ी घर की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है। वास्तु के अनुसार सही दिशा, सही रंग और सही जगह पर घड़ी लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।