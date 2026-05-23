Vastu Tips: घर में गलत दिशा में लगी घड़ी रोक देगी आपकी तरक्की, जानिए वास्तु के अनुसार सही नियम

सही दिशा में घड़ी खोलेगी तरक्की के रास्ते

घड़ी घर की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है। वास्तु के अनुसार सही दिशा, सही रंग और सही जगह पर घड़ी लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।