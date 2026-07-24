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क्या आप भी बेड पर बैठकर करते हैं ऑफिस का काम? तुरंत बदलें आदत, नहीं तो करियर पर पड़ेगा असर

वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने कई लोगों की दिनचर्या बदल दी है। कई लोग आराम के लिए बिस्तर को ही ऑफिस बना लेते हैं। लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, यह आदत सफलता में रुकावट डाल सकती है और स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। सही जगह पर काम करना जरूरी है।

Navaneet RathaurJul 24, 2026 01:28 pm IST
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बिस्तर पर काम करने की गलत आदत

आजकल घर से काम करते समय लोग आसानी से बिस्तर पर बैठकर लैपटॉप खोल लेते हैं। यह आदत सुविधाजनक लगती है, लेकिन लंबे समय में नुकसानदायक साबित होती है। बिस्तर आराम और नींद के लिए होता है। वहां काम करने से शरीर और मन दोनों भ्रमित हो जाते हैं। इससे काम की गुणवत्ता घटती है और थकान जल्दी होती है।

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ज्योतिष के अनुसार बिस्तर और काम का अंतर

ज्योतिष में बिस्तर का संबंध शुक्र और चंद्रमा से है, जो शांति और सुख के प्रतीक हैं। ऑफिस का काम बुध और शनि से जुड़ा होता है, जो बुद्धि और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की ऊर्जा अलग है। एक जगह दोनों को मिलाने से असंतुलन पैदा होता है। इससे निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

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राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव

बिस्तर को राहु और केतु का स्थान माना जाता है। गंदे या बिखरे बिस्तर पर काम करने से राहु का असर बढ़ता है। इससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है और एकाग्रता कम हो जाती है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति कटा-कटा महसूस करने लगता है। काम और आराम का अंतर खत्म हो जाता है, जिससे मानसिक थकान बढ़ती है।

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करियर और प्रमोशन पर असर

बिस्तर पर काम करने से आलस्य बढ़ता है और अनुशासन कमजोर पड़ता है। कार्य की गुणवत्ता गिरने लगती है। ऑफिस में सहकर्मियों या बॉस के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। राहु के दोष के कारण प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। सफलता के रास्ते बंद होने लगते हैं।

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आर्थिक नुकसान की संभावना

वास्तु के अनुसार, बिस्तर पर बैठकर काम या भोजन करने से बरकत रुकती है। इससे कर्ज बढ़ने की संभावना रहती है। आर्थिक प्रगति धीमी पड़ सकती है। घर में धन का प्रवाह प्रभावित होता है। सही जगह पर काम करने से आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है।

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सही वर्कस्पेस कैसे बनाएं?

बिस्तर से दूर एक अलग टेबल और कुर्सी चुनें। यदि संभव हो, तो वर्क टेबल को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों के लिए शुभ मानी जाती हैं। समर्पित जगह बनाने से काम और आराम का अंतर बना रहता है।

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दिशा और स्वच्छता का ध्यान

काम करते समय चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। कार्यस्थल पर पुराने कागज या कूड़ा जमा ना होने दें। जगह रोज साफ करें। स्वच्छता राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है और एकाग्रता बढ़ाती है।

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ऊर्जा शुद्ध रखने के उपाय

काम करने वाले रूम में कपूर जलाएं या हल्की अगरबत्ती का प्रयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इन छोटे उपायों को अपनाने से उत्पादकता बढ़ती है। बिस्तर पर काम करने की आदत छोड़कर सही जगह चुनें, तो करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

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तुरंत बदलें ये गलत आदत

बेड पर काम करने की आदत तुरंत बदलें। अलग और स्वच्छ वर्कस्पेस अपनाकर आप सफलता, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सही आदतें करियर को मजबूत बनाती हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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