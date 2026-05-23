Vastu Tips: पहने हुए कपड़ों में ही पोछ लेते हैं गंदे हाथ? शुक्र-शनि होते हैं कमजोर, शुरू होती हैं 2 दिक्कतें

रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु के नियमों के हिसाब से हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनें। कपड़ों को अलमारी से हमेशा करीने से सजाकर ही रखें। कभी भी अपने कपड़ों में गंदे हाथ ना पोछें। हाथ साफ करने के लिए तौलिये या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।