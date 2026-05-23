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Vastu Tips: पहने हुए कपड़ों में ही पोछ लेते हैं गंदे हाथ? शुक्र-शनि होते हैं कमजोर, शुरू होती हैं 2 दिक्कतें

पहने हुए कपड़ों में गंदे हाथ पोछने की आदत सही नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि इससे शुक्र-शनि कमजोर हो सकते हैं और फिर जिंदगी में दो तरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं।

Garima SinghMay 23, 2026 02:14 pm IST
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पहने हुए कपड़ों में हाथ पोछना अशुभ

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कपड़े और उसकी सफाई का संबंध शुक्र और शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर पहने हुए कपड़ों में बार-बार हाथ पोछा जाए तो ये अच्छी आदत नहीं है। ये केवल एक गलत आदत ही नहीं है बल्कि इसके चलते जिंदगी में बहुत कुछ खराब भी हो सकता है। पहने हुए कपड़े में हाथ पोछने से शुक्र और शनि ग्रह बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।

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कमजोर होता है शुक्र ग्रह

वास्तु शास्त्र के अनुसार जो लोग बार-बार गीले हाथ अपने पहने हुए कपड़ों में पोंछते हैं उन पर शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ने लगता है। दरअसल शुक्र का सीधा संबंध साफ-सुथरे और अच्छे कपड़ों से होता है।

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शुरू हो सकती है पैसों की तंगी

वास्तु मान्यता है कि शुक्र कमजोर होते ही इसका सबसे पहला असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस ग्रह के कमजोर होते ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है और साथ ही खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा सुख-सुविधाओं में कमी के साथ-साथ निजी जिंदगी में दिक्कतें शुरू होने लगती हैं।

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शनिदेव भी होते हैं नाराज

वास्तु शास्त्र के अनुसार पहने हुए कपड़ों को गंदा करना अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जिंदगी में शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में शनि को कर्मों का फल देने वाला देवता माना गया है। ऐसे में साफ-सफाई और अच्छी आदतों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

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काम में आ सकती है रुकावट

ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार जब कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होती है तो हर काम में देरी होने लगती है। बनता-बनता काम अटकने लगेगा। मेहनत का फल जल्दी नहीं मिलेगा और मानसिक तनाव होगा।

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सफाई से आती है सकारात्मक ऊर्जा

वास्तु शास्त्र में मान्यता है कि साफ कपड़े पहनना और उन्हें साफ रखना अच्छी आदत ही नहीं बल्कि इससे जिंदगी में सकात्मकता आती है। आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक रहती है। ऐसे में कपड़ों की सफाई ध्यान हमेशा रखना चाहिए।

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रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु के नियमों के हिसाब से हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनें। कपड़ों को अलमारी से हमेशा करीने से सजाकर ही रखें। कभी भी अपने कपड़ों में गंदे हाथ ना पोछें। हाथ साफ करने के लिए तौलिये या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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