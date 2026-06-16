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कहीं आप भी तो घर में स्टोर करके नहीं रखे हैं फटे-पुराने कपड़े? नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देगी परिवार की खुशहाली

घर में पुराने, फटे और बेकार कपड़ों को स्टोर करके रखने की आदत कई लोगों में आम है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ये कपड़े ना सिर्फ अलमारी की जगह घेरते हैं, बल्कि घर के माहौल को भी भारी बना देते हैं। समय रहते इन्हें हटाना जरूरी है, वरना इसका गलत असर पड़ सकता है।

Navaneet RathaurJun 16, 2026 11:20 am IST
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पुराने कपड़ों से फैलती नकारात्मक ऊर्जा

वास्तु शास्त्र में पुराने, फटे और दाग वाले कपड़ों को अशुभ माना गया है। ये कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन जाते हैं। लंबे समय तक इन्हें रखने से घर का माहौल भारी हो जाता है। इससे मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए।

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परिवार पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव

फटे-पुराने कपड़े घर में रखने से पूरे परिवार का मूड खराब रहता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस होने लगती है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और बड़े सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार, इन कपड़ों की नेगेटिव ऊर्जा घर की सकारात्मकता को सोख लेती है, जिससे सुख-चैन कम हो जाता है।

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क्या नहीं करना चाहिए इन कपड़ों के साथ?

पुराने और फटे कपड़ों को कभी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए। इन्हें जरूरतमंदों को दान करने से भी बचें, क्योंकि फटे कपड़े दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि टूटे-फूटे सामान या कपड़ों को सीधे दान करना अशुभ होता है।

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पुराने कपड़ों का सही निपटान कैसे करें?

फटे कपड़ों को रद्दी में बेच दें या उन्हें रस्सी, पोछा, रजाई या गद्दे बनाने वाले को दे दें। जहां इनका दोबारा उपयोग हो सके, वहां इन्हें दें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष कम होता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अच्छी हालत वाले कपड़ों को ही दान करें।

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शनि और राहु का बढ़ता प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुराने कपड़ों का संबंध शनि और राहु से है। घर में इनकी अधिकता से शनि दोष बढ़ता है, जिससे देरी, बाधाएं और आर्थिक तंगी आती है। इन कपड़ों को नियमित रूप से हटाने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है।

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अलमारी की नियमित सफाई जरूरी

हर महीने अलमारी की सफाई करें और पुराने कपड़ों को अलग करें। साफ-सुथरी अलमारी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। कपड़ों को मौसम के अनुसार व्यवस्थित रखें। फटे या रंग उतरे कपड़ों को तुरंत अलग रखें, ताकि नेगेटिविटी ना फैले।

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पुराने कपड़े हटाने से मिलने वाले लाभ

पुराने कपड़ों को घर से निकालने के बाद परिवार में शांति बढ़ती है। आर्थिक स्थिति सुधरती है और सदस्यों के बीच प्यार-समझ बढ़ती है। वास्तु दोष दूर होने से घर में सुख-समृद्धि आती है। छोटी-छोटी आदतों से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

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घर से खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी

इन आसान वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं। आज ही अलमारी साफ करें और फटे-पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकाल दें। इससे ना सिर्फ घर की ऊर्जा शुद्ध होगी बल्कि परिवार की खुशहाली भी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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