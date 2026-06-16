कहीं आप भी तो घर में स्टोर करके नहीं रखे हैं फटे-पुराने कपड़े? नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देगी परिवार की खुशहाली

घर से खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी

इन आसान वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर सकते हैं। आज ही अलमारी साफ करें और फटे-पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकाल दें। इससे ना सिर्फ घर की ऊर्जा शुद्ध होगी बल्कि परिवार की खुशहाली भी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।