Vastu Tips: दरवाजे के पीछे कपड़े और सामान टांगना बन सकती है वास्तु दोष की वजह, घर की खुशहाली पर पड़ता है इसका असर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, दरवाजे के पीछे वाले भाग पर कील या हैंगर लगाकर कपड़े लटकाना, बैग टांगना या पुराना सामान रखना घर में वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यह गलत आदत घर की खुशहाली को धीरे-धीरे नष्ट कर देती है।
वास्तु के अनुसार, दरवाजा घर की श्वास नली की तरह है। जिस तरह साफ और खुली सांस से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह खुला, साफ और बिना बाधा वाला दरवाजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करता है। जब दरवाजे के पीछे सामान लटकता है, तो दरवाजा पूरी तरह नहीं खुल पाता। इससे ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा अंदर आने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके वजह से धीरे-धीरे पूरे घर का माहौल भारी होने लगता है।
जब दरवाजे के पीछे कपड़ों या बैगों का ढेर लगा रहता है, तो यह अवरोध दोष पैदा करता है। इस दोष से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। नौकरी में बाधाएं आती हैं, व्यापार में रुकावटें बढ़ती हैं और नए अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कई बार व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि दरवाजे की खुली राह ही जीवन की खुली राह होती है।
दरवाजे पर भारी सामान लटकाने से वास्तु दोष गहरा जाता है। इससे घर में फिजूलखर्ची बढ़ती है और अनावश्यक खर्चे होने लगते हैं। दरवाजे के पीछे अगर सामान का अंबार रहता है, तो कर्ज बढ़ने लगता है। धन की आवक कम हो जाती है और खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार, दरवाजा हमेशा हल्का और खुला रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी का आगमन आसान हो।
दरवाजे पर लोहे की नुकीली चीजें, कैंची या औजार लटकाने से घर में तनाव और झगड़े बढ़ जाते हैं। गंदे जूते-चप्पल या गीले तौलिए लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में घुसती है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पुराने कैलेंडर या दवाइयों के थैले लटकाने से भी घर का माहौल भारी हो जाता है। इससे मानसिक चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और लगातार बीमारियां घर में बनी रहती हैं।
दरवाजे के पीछे कोई खूंटी ना लगाएं। कपड़ों के लिए अलग स्टैंड या अलमारी का इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार दरवाजे के पीछे की जगह अच्छे से साफ करें। अगर दरवाजा खुलते समय चरमराने की आवाज आती है, तो तुरंत तेल डालकर ठीक कर लें। दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक या ॐ का चिह्न लगाना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह साफ और सम्मानजनक जगह पर हो।
छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं। दरवाजे को हमेशा खुला, साफ और हल्का रखें। जब दरवाजे खुलकर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करेंगे, तब घर में सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य अपने आप बढ़ने लगेगा।
वास्तु सिर्फ नियम नहीं, बल्कि घर को खुशहाल बनाने का विज्ञान है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।