Vastu Tips: दरवाजे के पीछे कपड़े और सामान टांगना बन सकती है वास्तु दोष की वजह, घर की खुशहाली पर पड़ता है इसका असर

दरवाजे क्यों होते हैं इतने महत्वपूर्ण?

वास्तु के अनुसार, दरवाजा घर की श्वास नली की तरह है। जिस तरह साफ और खुली सांस से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह खुला, साफ और बिना बाधा वाला दरवाजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सुनिश्चित करता है। जब दरवाजे के पीछे सामान लटकता है, तो दरवाजा पूरी तरह नहीं खुल पाता। इससे ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा अंदर आने में बाधा उत्पन्न होती है। इसके वजह से धीरे-धीरे पूरे घर का माहौल भारी होने लगता है।